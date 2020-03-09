وكالة الرأي الفلسطينية "ثابت"يكرم مدرسة النقب الأساسية بمديرية تعليم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تشرع بعقد لقاءات مباشرة مع المعنيين بالقطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: برنامج "المتفوقون" الإذاعي يحصل على ربع مليون مشاهدة في أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية " الاوقاف" تبرعات المساجد لمتضرري حريق النصيرات بلغت 32500 دولار وكالة الرأي الفلسطينية كشف جديد..آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تتفقد المؤسسات التعليمية المتضررة في حريق النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تكرم الموظفات العاملات بمناسبة يوم المرأة العالمي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تعزز تعاونها مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة: معلمة تطلق مبادرة غناء قواعد اللغة الإنجليزية بالأغاني التراثية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم شمال غزة تنفذ محاضرات توعوية بالمدارس حول فايروس "كورونا"
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم: برنامج "المتفوقون" الإذاعي يحصل على ربع مليون مشاهدة في أسبوع

09 آذار / مارس 2020 03:58

شعار الاذاعة
شعار الاذاعة

غزة- الرأي

حقق برنامج "المتفوقون" الخاص بالمراجعة المباشرة لدروس منهاج الثانوية العامة الذي تبثه إذاعة صوت التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية ولتعليم بغزة على صفحتها على الفيس بوك تفاعلاً كبيراً حيث حصد أكثر من ربع مليون مشاهدة في أسبوعه الأول.

كما شهدت صفحة الإذاعة آلاف الإعجابات الجديدة من طلبة الضفة وغزة حيث قفزت المتابعة من ٧٠ ألف إلى أكثر من ٩١ ألف متابع خلال ٤٨ ساعة وحتى كتابة هذا الخبر إلى جانب آلاف التعليقات والرسائل الخاصة ورسائل الواتس آب والتلغرام.

و أظهرت إحصائية أجرتها الإذاعة التعليمية عبر صفحتها زيادة أعداد طلبة الضفة في متابعة الدروس المباشرة التي تبث مساء كل يوم حيث وصلت نسبة المتابعين من الضفة إلى ٥٢% و٤٨% لطلبة غزة في عينة شملت ٦٥٠٠ طالب وطالبة.

يذكر أن إذاعة صوت التربية والتعليم تبث برنامج "المتفوقون" هذا العام بالصوت والصورة عبر صفحتها على الفيس بوك، وتتيح للطالب مشاهدة الشرح المفصل للمسائل والمعادلات وغيرها بطريقة مكتوبة تسهل عليهم فهم المعلومة بشكل ميسر ،وقد حصلت الإذاعة قبل أيام على المركز الثالث في متابعة صفحات الإذاعات المحلية على الفيس بوك على مستوى إذاعات قطاع غزة.

وتستعد الإذاعة مع باقي إدارات وزارة التربية والتعليم لإطلاق دروس الشرح والمراجعة لباقي المراحل الدراسية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟