التعليم: برنامج "المتفوقون" الإذاعي يحصل على ربع مليون مشاهدة في أسبوع

غزة- الرأي

حقق برنامج "المتفوقون" الخاص بالمراجعة المباشرة لدروس منهاج الثانوية العامة الذي تبثه إذاعة صوت التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية ولتعليم بغزة على صفحتها على الفيس بوك تفاعلاً كبيراً حيث حصد أكثر من ربع مليون مشاهدة في أسبوعه الأول.

كما شهدت صفحة الإذاعة آلاف الإعجابات الجديدة من طلبة الضفة وغزة حيث قفزت المتابعة من ٧٠ ألف إلى أكثر من ٩١ ألف متابع خلال ٤٨ ساعة وحتى كتابة هذا الخبر إلى جانب آلاف التعليقات والرسائل الخاصة ورسائل الواتس آب والتلغرام.

و أظهرت إحصائية أجرتها الإذاعة التعليمية عبر صفحتها زيادة أعداد طلبة الضفة في متابعة الدروس المباشرة التي تبث مساء كل يوم حيث وصلت نسبة المتابعين من الضفة إلى ٥٢% و٤٨% لطلبة غزة في عينة شملت ٦٥٠٠ طالب وطالبة.

يذكر أن إذاعة صوت التربية والتعليم تبث برنامج "المتفوقون" هذا العام بالصوت والصورة عبر صفحتها على الفيس بوك، وتتيح للطالب مشاهدة الشرح المفصل للمسائل والمعادلات وغيرها بطريقة مكتوبة تسهل عليهم فهم المعلومة بشكل ميسر ،وقد حصلت الإذاعة قبل أيام على المركز الثالث في متابعة صفحات الإذاعات المحلية على الفيس بوك على مستوى إذاعات قطاع غزة.

وتستعد الإذاعة مع باقي إدارات وزارة التربية والتعليم لإطلاق دروس الشرح والمراجعة لباقي المراحل الدراسية.