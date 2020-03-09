"ثابت"يكرم مدرسة النقب الأساسية بمديرية تعليم شمال غزة

غزة- الرأي

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، مدرسة النقب الأساسية للبنين ب بمديرية الشمال ممثلة بمديرها الأستاذ أحمد المطوق وطاقم المدرسة وعدد من الطلاب المتميزين.

وحضر اللقاء مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي. محمود مطر، ومدير عام التقنيات التربوية د. أحمد أبو ندى، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة أ. معتصم الميناوي، ومدير تعليم شمال غزة أ. نبيل العرابيد ومدير الدائرة الإدارية أ.جواد صالحة، وعدد من المسؤولين وممثلين عن المجتمع المحلي.

وتم خلال الزيارة تكريم الطالب المتميز عبد الرحمن أبو خليفة وهو من الطلبة الذين يقومون بنشاطات متعددة في الفصل منها القيام بدور المعلم كما تم تكريم معلمه أ. يوسف جنيد.

وجرى خلال اللقاء تكريم الطلاب محمد دردونة ومحمد البرش وعبد الله عسلية الذين لهم نشاطات متميزة في مجال الملتقى الدعوي في المدرسة.

وأشاد د.ثابت بمدرسة النقب والنشاطات التي تقوم بها على صعيد المبادرات والتعليم الممتع والعلاقة مع المجتمع ونشاطات القيم والسلوكيات والحملات الدينية والدعوية ونشاطات الحفاظ على التراث، إضافة لإبداعات الطلبة.

وأوضح أن الوزارة تشجع كل المبادرات المميزة لافتاً إلى أننا نريد نشاطات وأساليب وطرق تدريسية نوعية تؤدي إلى خلق جو تعليمي ممتع ونشط وترفيه داخل الحصص الصفية الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على زيادة تحصيل الطلبة وإكسابهم القيم والسلوكيات الحميدة، وكذلك ربط علاقة وثيقة بين المدرسة والمجتمع.

من جهته أشاد العرابيد بجهود وكيل الوزارة والاهتمام بالنشاطات المدرسية وتكريم المعلمين والمدارس والطلبة، وأوضح أن المديرية تضع ضمن سلم أولوياتها الاهتمام الكبير بالمعلمين والطلبة المبادرين والمميزين، وكذلك الاهتمام بطرق وأساليب التدريس الحديثة والنشاط الصفي والمدرسي النوعي الذي يحقق الأهداف التعليمية وزيادة التحصيل الدراسي للطلبة.