بلدية غزة تفتتح معرض "زهرة آذار" إحياءً لليوم العالمي للمرأة

غزة- الرأي

افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج معرض " زهرة آذار " بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي أقامته قرية الفنون والحرف التابعة للبلدية ضمن جهودها لتعزيز الأنشطة الثقافية وقضايا المرأة في المجتمع .

وحضر الافتتاح؛ عضوا المجلس البلدي، بدر صبرة، وفداء المدهون، ومدير عام الشؤون الثقافية والمراكز في البلدية م. عماد صيام، ومدير القرية م. نهاد شقليه, الفنان فتحي غبن، والمشاركات في المعرض، ولفيف من المهتمين المثقفين والمبدعين .

وأكد د. السراج أن بلدية غزة تولي أهمية كبيرة للمرأة الفلسطينية، وتعزز من مكانتها، وتدعمها في كافة أنشطتها، وتفتح مراكزها الثقافية المختلفة لتنظيم الفعاليات الخاصة بالمرأة، وتشجعها على أخذ مكانها التي تستحق في المجتمع .

وأشاد بالمعرض والفنانات وأعمالهن ودورهن في تعزيز قضايا المرأة في المجتمع، ورسم صورة مشرفة لنضالات وتضحيات المرأة، مؤكداً أن المرأة الفلسطينية تبدع في كافة المحافل والقضايا والمواقع التي تتولاها .

بدورها؛ قالت م. نهاد شقليه إن افتتاح المعرض هو تأكيد من بلدية غزة على دعم قضايا المرأة وتشجيعاً لها للممارسة دورها، وإبراز قدرتها على تحمل المسؤولية، وفتح المجال أمامها لترسم صورتها التي تستحق .

ويشتمل المعرض على 45 لوحة فنية من أعمال 32 فنانة ومبدعة تم عرضها في حديقة القرية لإحياء يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار / مارس من كل عام .

يذكر أن قرية الفنون والحرف تعرضت لتدمير كامل قبل عامين خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبنى المكتبة المجاور لها، وتسعى البلدية لإعادة اعمارها من جديد وإعادة تعزيز دورها في الأنشطة الثقافية المختلفة .