مستوطنون يعتدون على الأهالي في جنوب الخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

اعترض مجموعة من المستوطنين اليوم الاثنين، الطريق المؤدي إلى منطقة المسافر في بلدة يطا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق لجنة الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ "صفا" إن المستوطنين اعتدوا على مجموعة من الشبان عرف منهم الشاب أحمد الربيعي.

من جانبه، قال الربيعي "إن المستوطنين تهجّموا عليه أثناء عبوره للطريق مع عائلته وأطفاله، وحاولوا منعه من المرور".

يأتي ذلك في سياق اعتداءات متكررة للمستوطنين على الفلسطيني منذ ما يزيد عن عام خلال اجتياز الطريق المؤدي للمسافر جنوبي الخليل.