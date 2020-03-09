وكالة الرأي الفلسطينية "ثابت"يكرم مدرسة النقب الأساسية بمديرية تعليم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تشرع بعقد لقاءات مباشرة مع المعنيين بالقطاع الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: برنامج "المتفوقون" الإذاعي يحصل على ربع مليون مشاهدة في أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية " الاوقاف" تبرعات المساجد لمتضرري حريق النصيرات بلغت 32500 دولار وكالة الرأي الفلسطينية كشف جديد..آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تتفقد المؤسسات التعليمية المتضررة في حريق النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تكرم الموظفات العاملات بمناسبة يوم المرأة العالمي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تعزز تعاونها مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة: معلمة تطلق مبادرة غناء قواعد اللغة الإنجليزية بالأغاني التراثية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم شمال غزة تنفذ محاضرات توعوية بالمدارس حول فايروس "كورونا"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يعتدون على الأهالي في جنوب الخليل

09 آذار / مارس 2020 04:24

niUEd
niUEd

فلسطين المحتلة - الرأي

اعترض مجموعة من المستوطنين اليوم الاثنين، الطريق المؤدي إلى منطقة المسافر في بلدة يطا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق لجنة الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ "صفا" إن المستوطنين اعتدوا على مجموعة من الشبان عرف منهم الشاب أحمد الربيعي.

من جانبه، قال الربيعي "إن المستوطنين تهجّموا عليه أثناء عبوره للطريق مع عائلته وأطفاله، وحاولوا منعه من المرور".

يأتي ذلك في سياق اعتداءات متكررة للمستوطنين على الفلسطيني منذ ما يزيد عن عام خلال اجتياز الطريق المؤدي للمسافر جنوبي الخليل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟