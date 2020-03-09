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"التعليم": معلمون من غزة يترشحون لجائزة المعلم العالمي

09 آذار / مارس 2020 04:54

"التعليم": معلمون من غزة يترشحون لجائزة المعلم العالمي

غزة- الرأي

ترشح عدد من المعلمين والمعلمات من محافظات قطاع غزة للمرحلة الأولى من جائزة المعلم العالي teacher award 2020 التي تطلقها مؤسسة (AKS Education Awards) العالمية وذلك بعد منافسة من آلاف المعلمين عبر العالم.

واجتاز هؤلاء المعلمين من غزة مع زملاء لهم في الضفة المرحلة الأولى من الجائزة تمهيداً لدخولهم للمراحل النهائية، حيث قاموا بتقديم الطلبات لهذا الأمر قبل عدة أسابيع، وقد تمكنوا من الفوز في المرحلة الأولى من التصفيات بعد تقديمهم ملفات إنجاز ومبادرات نوعية في التعليم في عدة مجالات منها الأنشطة والمنهاج وأساليب التدريس والتقويم ونشاطات التعليم الممتع والتعليم النشط وغير ذلك من المبادرات التدريسية.

و تقول المعلمة حنان مصطفى من مدرسة الشجاعية والمرشحة للعالمية : إن وصول المعلمين الفلسطينيين إلى هذه المرحلة إنجاز لفلسطين ويثبت أن المعلم الفلسطيني مبادر ولديه أفكار خلاقة ومواهب وابتكارات وإبداعات متقدمة.

من جهتها توضح معلمة الرياضيات في مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات و المرشحة للعالمية فاطمة الوحيدي : ” إن الترشح للعالمية في هذا الوقت بالذات أمر له بالغ الأثر فهو يُثبت للعالم أن المعلم في قطاع غزة المحاصر لديه من الكفاءة ما يؤهله لمنافسة معلمين في دول متقدمة.

و يقول معلم الرياضيات من مدرسة عبد الفتاح حمود الثانوية للبنين بمديرية شرق غزة سائد الحلاق والمرشح للعالمية ” هذا يبرهن أن المعلم الفلسطيني يمتلك كماً وفيراً من الطاقات ولديه العدد من الإنجازات رغم قلة الإمكانيات لكنه يصر على أن يحلق بسماء العالمية والتألق.

بدورها عبرت المعلمة إيمان اسماعيل من مدرسة الشجاعية الثانوية والمرشحة للعالمية عن فخرها بالترشح ، متمنية أن يفوز جميع المعلمين والمعلمات الفلسطينيين وأن يتم رفع علم فلسطين عالياً في هذه المسابقة وغيرها من المحافل الدولية.

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