مجمع "عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 32 ألف خدمة طبية خلال فبراير

غزة- الرأي

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 32 ألف و317 خدمة طبية خلال شهر فبراير من عام 2020 م الماضي عبر عياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 12888 حالة للمواطنين منهم 4668 حالة من حملة التأمينات العسكرية و8220 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير أن قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال استقبل 6714 حالة مسجل منها 391 حالة مبيت، فيما سجل قسم الأشعة في المجمع 3233 طلب اشعة مختلفة.

وأشار إلى أن قسم المختبر استقبل 15594 حالة في حين استقبل قسم الاستقبال والطواري 1354 حالة منهم 925 عسكري و429 مدني.

ولفت إلى إجراء مستشفى الجراحة 213 عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، في حين تعامل مستشفى النساء والتوليد مع 389 حالة ولادة.

فيما استقبل قسم العيادات الخارجية 3787 حالة، فيما تعامل قسم الإسعاف والطواري مع 109 حالة خلال شهر فبراير من عام 2019م.

يذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والطب البديل، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.