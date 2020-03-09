شرطة حفظ النظام برفح تُنفذ "125" مهمةً خلال فبراير 2020

رفح- الرأي

نفذت قوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة الفلسطينية - في محافظة رفح - "125" مهمةً متنوعةً خلال شهر فبراير من العام الحالي 2020م.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن قوات التدخل في محافظة رفح، أن طواقمها نفذَّت "95" دورية وتفعيل حواجز يومية لبسط السيطرة الأمنية داخل المحافظة.

وأشار التقرير إلى مشاركة قوات التدخل ب "4" مهمات إسناد للسيطرة على المشاكل العائلية بالإضافة لمشاركتها في تامين "8" مباريات لكرة القدم وتأمين "7" فعاليات ونرافق عامة.

ولفت إلى مشاركة القوة ب "11" مهمة متنوعة لإسناد مركز شرطة المدينة وجهازي المباحث والمكافحة في مهامهم الخاصة.

جدير بالذكر أن قوة تدخل وحفظ النظام برفح تشارك بمهام أخرى منها مهام الزيارات ومهام تأمين والانتشار على المفارق والميادين الرئيسة بالمحافظة وبالذات بمواسم الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.