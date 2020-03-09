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مُديرية داخلية رفح تُصدر أكثر من 4 ألاف معاملة خـلال فبراير 2020

09 آذار / مارس 2020 05:08

مُديرية داخلية رفح تُصدر أكثر من 4 ألاف معاملة خـلال فبراير 2020
مُديرية داخلية رفح تُصدر أكثر من 4 ألاف معاملة خـلال فبراير 2020

رفح- الرأي

أصدرت مديرية داخلية رفح - الشق المدني- 4 ألاف و934 معاملة للمواطنين خلال شهر فبراير من العام الحالي 2020م، من ضمنها إنجاز "1198" معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت "1681" معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و"491" معاملة تصحيح الأحوال المدنية وإصدار "21" معاملة ملخص تسجيل سكان. "

وأشارت الإحصائية إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت "242" معاملة تمديد جوازات وملحقاتها.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت "12"معاملة قضايا تصريحية وجزائية واستئناف و"504" استشارة قانونية و"347" معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية "49"معاملات تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وإصدار "157" شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية "232"معاملة.

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