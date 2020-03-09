عيادة الشاطئ تقدم 6 آلاف خدمة طبية للمواطنين خلال فباير

غزة- الرأي

قدَّمت عيادة الشاطئ التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 6 ألاف و368 خدمة طبية خلال فبراير المنصرم عبر أقسامها المتعددة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن إدارة العيادة أنها استقبلت4 ألاف315حالة خلال الشهر الماضي.

ولفت التقرير إلى أن قسم "حَوَل الأطفال" قدَّم الخدمة لـ 175 طفلاً، في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 831 مواطناً، فيما قدَّم قسم الأسنان 1589 خدمة، في حين قدم قسم التمريض 447 خدمة طبية.

وبيّن التقرير أن قسم تحاليل المختبر قدَّم الخدمة لـ 1592 مواطناً، بينما قدم قسم البصريات الخدمة لـ 789مواطنًا، وقسم الأشعة خدمة تصوير أشعة البانوراما والتصوير التلفزيوني وتصوير تلفزيوني للحوامل لـ 945 مواطناً.

جدير بالذكر، أن عيادة الشاطئ تُقدم خدمات طبية لعدة تخصصات منها الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن والحنجرة والأسنان والأطفال والطب البديل