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التوجيه السياسي يُنفذ لقاءات سياسية وتوعوية للأجهزة الأمنية

09 آذار / مارس 2020 05:10

التوجيه السياسي يُنفذ لقاءات سياسية وتوعوية للأجهزة الأمنية
التوجيه السياسي يُنفذ لقاءات سياسية وتوعوية للأجهزة الأمنية

غزة- الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظات غزة ، مجموعة من الأنشطة السياسية والتوعوية استهدفت فئات المجتمع حيث شملت "الأجهزة الأمنية والنزلاء ونساء المجتمع المحلي والوجهاء والمخاتير".

وألقت الهيئة بمحافظة الشمال كلمة حول مكانة المسجد الأقصى ومدينة القدس "خلال طابور أركان لضباط وأفراد مركز إصلاح وتأهيل الشمال، كما نظمت لقاءً سياسياً لضباط وأفراد مركز إصلاح وتأهيل الشمال حول آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية" استضاف النائب مشير المصري.

من جانب آخر، نفذت هيئة التوجيه السياسي جولة ميدانية على مواقع قوات الأمن الوطني المنتشرة شرق غزة وجولة تعبوية على نزلاء نظارتي الزيتون والشجاعية.

وفي ذات السياق نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة غزة ولقاءات تثقيفية استهدف ضابطا من إدارة التدخل وحفظ النظام ونساء المجتمع المحلي.

كما نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة رفح لقاء توعوي للوجهاء والمخاتير بعنوان مخاطر المخدرات تحدث خلال اللقاء المقدم أحمد رصرص مدير هيئة التوجيه السياسي بالمحافظة.

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