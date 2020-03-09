إصلاح وتأهيل "الوسطى" يعقد لقاءً سياسياً

الوسطى- الرأي

عقدت العلاقات العامة بمركز إصلاح وتأهيل الوسطي لقاءً سياسياً لكافة العاملين داخل المركز بعنوان: " آخر المستجدات السياسية الفلسطينية"، استضاف النائب في المجلس التشريعي د. صلاح البردويل.

بدوره، رحب مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية المقدم أكرم عويضة بالنائب البردويل، مؤكداً على أهمية هذه اللقاءات التي تأتي في إطار معرفة آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية.

وتحدث البردويل عن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية الداخلية والخارجية والتحديات التي تواجها القضية الفلسطينية خاصة مع التغيرات التي حدثت في بعض الدول العربية وانفتاحها على الاحتلال.