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التوجيه السياسي تختتم برنامج محاضراتها لدورة المستجدين

09 آذار / مارس 2020 05:13

التوجيه السياسي تختتم برنامج محاضراتها لدورة المستجدين
التوجيه السياسي تختتم برنامج محاضراتها لدورة المستجدين

غزة- الرأي

اختتمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي وبالتعاون مع المديرية العامة للتدريب محاضراتها ضمن البرنامج التعبوي لدورة المستجدين "1000" جندي بوزارة الداخلية والأمن الوطني حيث بلغ مجموع المحاضرات"63" محاضرة.

وشارك في إلقاء المحاضرات عدد من ضباط هيئة التوجيه السياسي، وقد تضمن البرنامج التعبوي عدة محاورة شملت محطات فاصلة بوزارة الداخلية والثوابت الفلسطينية، وتاريخ فلسطين عبر العصور ومخاطر صفقة القرن والوسطية في الإسلام والأمن التقني وأساليب الإسقاط الأمني والوعي السياسي والضوابط الشرعية لرجل الأمن.

وأكدت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي أن هذا البرنامج يأتي في إطار زيادة الوعي السياسي والفكري والثقافي والتربوي للملتحقين بدورة المستجدين. 

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