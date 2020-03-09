بلدية ديرالبلح لـ"الرأي": إجراءات حازمة لضبط كافة الحرف

ديرالبلح- رفح- بسام العطار- الرأي:

شرعت بلديات في قطاع غزة بحملة ضبط وتكثيف جولات التفتيش والرقابة على كافة الحرف الخطيرة، كمحطات وقود وتعبئة الغاز والمخابز والمناجر وغيرها واتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لعلاج أي خلل.

وأعلنت بلدية دير البلح بالتعاون مع جهاز شرطة البلدية وضمن حرصها على الالتزام بمعايير السلامة المهنية، بحملة لإغلاق نقاط بيع الغاز العشوائية، لما تشكل من خطر على حياة المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة.

وقالت البلدية لـ" الرأي" مساء اليوم الاثنين، أنها رصدت العديد من نقاط بيع الغاز العشوائية في المدينة حيث تم التعامل في اليوم الأول للحملة مع ما يزيد عن 18 نقطة، وتم إبلاغهم بضرورة الإزالة الفورية لها، مضيفة أنه سيتم متابعة عملية الإغلاق والإزالة وإتباع الطرق القانونية بالخصوص.

ونوهت بلدية دير البلح أن وجود هذه النقاط مخالف لنظام الحرف والمهن والصناعات وقانون تنظيم المدن لما تشكل من خطورة على المواطنين وممتلكاتهم، مشددة على أن البلدية لا تقوم بمنحهم أية تراخيص لهذا العمل.

وأهابت بأصحاب هذه النقاط بضرورة التعاون مع البلدية وإزالتها فوراً، داعية المواطنين إلى التبليغ عن أي نقاط أخرى في المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

كما أعلنت بلدية رفح تكثيف جولات التفتيش والرقابة على كافة الحرف الخطيرة "محطات وقود، محطات تعبئة وموزعي الغاز، مولدات الكهرباء الكبيرة، المخابز، المصانع، المناجر... إلخ"، وتقييم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، واتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لعلاج أي خلل في أي منشأة.

وطالبت البلدية في بيان لها مساء اليوم تلقت " الرأي" نسخة عنه، أصحاب هذه الحرف تركيب أجهزة إطفاء حرائق كافية في كافة المنشآت الخطيرة، والتأكد من كفايتها من خلال جهاز الدفاع المدني، محذرة من إزالة أجهزة وأدوات الإطفاء لأي سبب كان، مع التأكد من صلاحيتها، ومن يخالف التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية والإغلاق الفوري.

كما حذرت البلدية المخابز والمطاعم وأي منشأة تخزين كميات تفيض عن الاستخدام اليومي من الغاز أو المحروقات في الأماكن القريبة من التجمعات السكنية، ويتم نقل أي مخزون لأماكن خالية من السكان.

وأوضحت أنه سيتم البدء بتنفيذ جولات التفتيش بتاريخ 11-3-2020م، على أن يتم اتخاذ قرار بالإغلاق الفوري لكل منشأة لا تلتزم بإجراءات الأمن والسلامة وتعرض حياة المواطنين للخطر، ولا يعاد فتحها قبل إتمام الإجراءات المطلوبة.

ودعت بلدية رفح أصحاب الحرف إلى التعاون مع طواقم المفتشين، والالتزام بعوامل الأمن والسلامة.

كما بينت أن بإمكان المواطنين تقديم أي شكوى بخصوص مخالفات معايير الأمن والسلامة على الرقم المباشر 115.