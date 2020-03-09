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منظمة الصحة العالمية: الكورونا أصبح وباءً عالميًا

09 آذار / مارس 2020 08:17

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

وكالات-الرأي:

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الإثنين، "إن خطر تفشي فيروس كورونا المستجد-(كوفيد-19) ليصبح وباء عالميا أصبح حقيقيا بعد أن انتقل إلى أكثر من 100 دولة".

وتابع غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، "الآن وقد أصبح لفيروس كورونا موطئ قدم في العديد من البلدان، أصبح خطر حدوث وباء حقيقي للغاية"، لكنه أضاف أنه "يمكن أن يكون أول وباء خاضع للسيطرة في التاريخ، حيث إن القرارات التي تتخذها الحكومات والشركات والأفراد قد تغير المسار الذي سلكه الفيروس".

وقال غيبريسوس: "خلاصة القول هي أننا لسنا تحت رحمة هذا الفيروس". وأضاف: "ما يهمنا الآن هو حصر المرض والعمل على الحد من انتشاره".

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية إلى أن 77% ممن أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد في الصين تعافوا وعادوا لحياتهم الطبيعية، موضحاً أن "الصين بصدد السيطرة على مرض فيروس كورونا المستجد وعدد حالات الإصابة يتراجع".

وطالب غيبريسوس الدول التي تشهد انتشار الفيروس بوقف المدارس وتعليق الفعاليات "لأن الهدف  الأساسي هو وقف انتشار الفيروس ومنعه من الانتشار"، منوها " أن هناك دولاً لا تعلن عن إصابات كورونا على أراضيها".

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