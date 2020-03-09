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الصحة تدعو كافة المعتمرين العائدين للالتزام بالحجر الصحي

09 آذار / مارس 2020 08:18

غزة- الرأي:

جددت وزارة الصحة في غزة، التأكيد على كافة المعتمرين العائدين بالالتزام بالحجر المنزلي الاحترازي لمدة 14 يوماً، مبينة أن من يخالف سيقع تحت طائلة المسؤولية.

 ودعت الصحة في بيان لها اليوم، كافة المواطنين إفساح المجال امام المعتمرين لتنفيذ اجراءات السلامة خلال فترة الحجر المنزلي والامتناع عن المخالطة والتهنئة المباشرة حفاظاً على صحة الجميع.

وشددت على ضرورة إتباع التعليمات الوقائية والسلامة الشخصية خلال فترة الحجر المنزلي، والاتصال فوراً على الرقم المجاني (103) للاستفسار او الابلاغ عن أي تغيرات صحية وسيقوم فريق طبي بمتابعة كل حالة في مقر إقامتها.

ودعت الصحة الالتزام بإجراءات السلامة والتقيد بها، كواجب ديني وأخلاقي وتعبير عن التزام ومسؤولية وطنية.

وأوضحت أن الوزارة تتخذ اجراءاتها ضمن خطة طوارئ للتعامل مع المراحل المختلفة لتفشي الوباء، مؤكدة من جديد خلو قطاع غزة من مرض كورونا المطور.

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