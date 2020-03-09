الاحتلال يفرض العزل على القادمين من مصر جراء "كورونا"

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الإثنين، عن تطبيق العزل المنزلي لمدة 14 يومًا على المسافرين والسياح القادمين من مصر.



وذكرت الوزارة وفقاً للقناة 7 العبرية، أن القرار ينطبق أيضاً أي شخص عاد إلى "إسرائيل" من مصر في آخر 14 يومًا.