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الاحتلال يفرض العزل على القادمين من مصر جراء "كورونا"

09 آذار / مارس 2020 09:08

فرض العزل على القادمين من مصر إلى إسرائيل جراء كورونا
فرض العزل على القادمين من مصر إلى إسرائيل جراء كورونا

الداخل المحتل-الرأي:

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الإثنين، عن تطبيق العزل المنزلي لمدة 14 يومًا على المسافرين والسياح القادمين من مصر.
 
وذكرت الوزارة وفقاً للقناة 7 العبرية، أن القرار ينطبق أيضاً أي شخص عاد إلى "إسرائيل" من مصر في آخر 14 يومًا.

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