الاحتلال يفرض العزل على القادمين من مصر جراء "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الإثنين، عن تطبيق العزل المنزلي لمدة 14 يومًا على المسافرين والسياح القادمين من مصر.
وذكرت الوزارة وفقاً للقناة 7 العبرية، أن القرار ينطبق أيضاً أي شخص عاد إلى "إسرائيل" من مصر في آخر 14 يومًا.
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09 آذار / مارس 2020 09:08
الداخل المحتل-الرأي:
أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الإثنين، عن تطبيق العزل المنزلي لمدة 14 يومًا على المسافرين والسياح القادمين من مصر.
وذكرت الوزارة وفقاً للقناة 7 العبرية، أن القرار ينطبق أيضاً أي شخص عاد إلى "إسرائيل" من مصر في آخر 14 يومًا.
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