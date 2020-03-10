وكالة الرأي الفلسطينية ويندوز 10 الأقل ضعفا مقارنة بـ Linux وMac OS X وAndroid وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: معبر رفح مغلق اليوم في كلا الاتجاهين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنفذ حملة تفتيشية على نقاط بيع الوقود والغاز العشوائية وكالة الرأي الفلسطينية اعراض ضعف الدورة الدموية فى القدمين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 12 مواطناً خلال مداهمات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية هل تشعر بالجوع الدائم.. ابتعد عن هذه الأطعمة وقيم نفسك وكالة الرأي الفلسطينية لزيادة تشغيل المعدة والأمعاء تناول هذه الأطعمة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفذ حملة تشجير في الحي الياباني إحياًء ليوم المرأة وكالة الرأي الفلسطينية 11 ناديا من أصل 12 تعلق مشاركتها في الدوري الأردني وكالة الرأي الفلسطينية فيفا يؤكد رسمياً تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: أجواء غائمة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

10 آذار / مارس 2020 08:21

غزة – الرأي:

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائماُ جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبليةً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى  معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الدائرة بأن يكون الجو بعد غد الخميس غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة المقبل يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو مغبرا أحيانا، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا فوق بعض المناطق، وخلال ساعات الليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، ويكون البحر مائجا.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟