الطقس: أجواء غائمة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة

غزة – الرأي:

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائماُ جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبليةً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الدائرة بأن يكون الجو بعد غد الخميس غائما جزئيا إلى غائم ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة المقبل يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو مغبرا أحيانا، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا فوق بعض المناطق، وخلال ساعات الليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، ويكون البحر مائجا.