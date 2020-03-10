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الصحة: 26 إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين

10 آذار / مارس 2020 08:28

رام الله – الرأي:

قال وزارة الصحة في رام الله إن نتائج الفحوصات المخبرية التي صدرت عن المختبر المركزي للوزارة، أظهرت إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لترتفع أعداد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى"26" حالة.

وذكرت في تصريح لها الليلة، أن حالة واحدة من المصابين سجلت في ضاحية ارتاح في طولكرم، أما باقي الحالات فقد تم تسجيلها في محافظة بيت لحم.

ولفتت إلى أن مختبر الصحة المركزي أجرى أمس الاثنين "261" فحصاً على عينات مشتبه بإصابتها بالفيروس من مختلف المحافظات، حيث تبين أنها سليمة وخالية من المرض، باستثناء الإصابات السبع التي تم تسجيلها اليوم .

وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء فحص ورصد فيروس "كورونا" المستجد في فلسطين" 1225" فحصاً، كانت جميعها سلبية (خالية من المرض) باستثناء "26" حالة تبين إصابتها بالفيروس.

 

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