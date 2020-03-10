البرازيلى رونالدو يهين فريق راسينج الإسبانى بقميص برشلونة

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم البرازيلى رونالدو، أحد أفضل أهدافه خلال مسيرته الكروية عندما كان فى صفوف برشلونة فى مرمى نادى راسينج الإسبانى الذى يلعب فى الدرجة الأولى حاليا، خلال مباراة برشلونة ونادى راسينج فى الدورى الإسبانى.

وجاء هدف البرازيلى رونالدو من مرواغة ومهارة فائقة لحارس مرمى الفريق الإسبانى، خلال المباراة التى جمعتهما عام 97.