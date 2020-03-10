فيفا يؤكد رسمياً تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان رسمي امس الإثنين تأجيل مباريات الشهر الحالي وشهر يونيو من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وقرّر فيفا أن يتم تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023 والتي كانت مقررة بين 23 و31 أذار/ مارس الحالي، وبين 1و9 حزيران/يونيو القادم على أن يتم تحديد التواريخ الجديدة لاحقاً.

وأشار فيفا أنّه لن يمانع إقامة مباريات دولية في التواريخ المذكورة ولكن بشرط أخذ موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم قبل ذلك مشدداً على ضرورة اتباع تدابير السلامة المطلوبة.

وأضاف فيفا أنّه سيناقش مع الاتحاد الآسيوي المزيد من التفاصيل عن المباريات المؤجلة.

ويأتي القرار تحسباً لانتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى إلغاء وتأجيل العديد من الأحداث الرياضية وإقامة بعضها دون جمهور.