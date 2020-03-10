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أخبار » الرياضة و الملاعب

11 ناديا من أصل 12 تعلق مشاركتها في الدوري الأردني

10 آذار / مارس 2020 08:36

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قرر 11 ناديا تعليق مشاركتهم في بطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، بعد الاجتماع التشاوري الذي عقد اليوم الاثنين.

وقال زياد أرميلي عضو إدارة الجزيرة، في اللقاء الذي جمع ممثلي الأندية مع وسائل الإعلام، إن من أبرز المطالب التي تم الاتفاق عليها، التزام الاتحاد الأردني بدفع 250 ألف دينار لـ12 ناديا، بشكل شهري وذلك من قيمة الدعم الحكومي المقدم لاتحاد اللعبة.

كذلك تقرر مطالبة الاتحاد الأردني بدفع المستحقات السابقة للأندية بشكل فوري، والإبقاء على قيمة جوائز البطولات كما كانت عليه في السابق.

إضافة إلى ذلك قررت الأندية مطالبة الاتحاد تخفيض قيمة الغرامات التي تفرضها اللجنة التأديبية على الأندية، كما تقرر تشكيل لجنة مكونة من أندية الوحدات والفيصلي والحسين إربد وسحاب والسلط والجزيرة للتفاوض مع اتحاد كرة القدم.

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