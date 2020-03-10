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بلدية خان يونس تنفذ حملة تشجير في الحي الياباني إحياًء ليوم المرأة

10 آذار / مارس 2020 08:37

بلدية خان يونس تنفذ حملة تشجير في الحي الياباني إحياًء ليوم المرأة
بلدية خان يونس تنفذ حملة تشجير في الحي الياباني إحياًء ليوم المرأة

خان يونس- الرأي

نفذت بلدية خان يونس، بالتعاون مع لجنة لجنة تعزيز الصمود المجتمعي للحي الياباني التابع لوكالة الغوث والواقع غرب المدينة حملة تشجير وذلك إحياءً لمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق الثامن من أذار مارس الحالي.
وشارك في حملة التشجير رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، وطواقم دائرة الصحة والبيئة، ورئيس اللجنة د. موسى أبو نمر وعدد من الأعضاء، وبمشاركة الناشطات النسويات والسكان القاطنين في الحي.


ويأتي تنفيذ حملة التشجير إحياء لمناسبة يوم المرأة العالمي، وكذلك للمساهمة في الحفاظ على البيئة المحيطة، لا سيما وأن زراعة الأشجار والعناية بها يعود بالنفع على الصحة العامة وله العديد من الفوائد الصحية مثل تنقية الأجواء من الأتربة وكذلك إمداد البيئة بالأكسجين اللازم للتنفس، إضافة إلى المظهر الجمالي الذي تضفيه على المظهر العام.

بلدية خان يونس تنفذ حملة تشجير في الحي الياباني إحياًء ليوم المرأة 88363696_2810097555745439_1267695872708182016_o 88438128_2810097582412103_1878285517477380096_o
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