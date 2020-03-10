لزيادة تشغيل المعدة والأمعاء تناول هذه الأطعمة



الطعام له دور كبير في الحفاظ على صحة المعدة والأمعاء، فإذا فقدت في الطعام المتناول الماء والألياف، وبعض العناصر الغذائية الأخرى التي تساهم على تحفيز وتمشية المعدة بشكل جيد، فقد يتسبب ذلك فى بعض المتاعب، ولذا عليك تناول هذه الأطعمة لتقليل فرص الإصابة بالإمساك، أو مشاكل في المعدة.

أثبت التقرير، أن نوعية الطعام المتناول يساهم بشكل كبير في استعادة الغشاء المخاطي للأمعاء وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تحسين وظائف المعدة والأمعاء، ولذا عليك التعرف علي أفضل الأطعمة المسئولة عن تشغيل المعدة والأمعاء بشكل قوي وفعال، ومنها:

-أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول الحليب والزبادي له دور كبير في تشغيل المعدة، والأمعاء، وتقليل فرص الإصابة بالفيروسات والفطريات، ولذا عليك تناولهم دوما.

-إذا كنت تعاني من الألم وانتفاخ البطن، فعليك تناول كوبا يوميا من النعناع فهذا المشروب الرائع الذي يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول الأسماك الغنية بالأوميجا 3 تساهم بشكل كبير في زيادة حركة المعدة والأمعاء.

-من أفضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في زيادة حركة المعدة والأمعاء، هو التوت الأحمر، فهي من الأطعمة الهامة الغنية بالألياف، التي تحافظ علي حركة المعدة والأمعاء.

-الخضروات الورقية، لها دور كبير في الحفاظ علي صحة المعدة والأمعاء، ولذا عليك تناول الأطعمة الغنية بالألياف والماء، كالخيار، والخس.

-الفواكه الغنية بفيتامين سي والألياف، لها دور كبير في تقليل فرص الإصابة بالإمساك، ولذا عليك تناول البرتقال، الليمون، الجريب فروت.