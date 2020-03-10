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أخبار » الأسرة و المجتمع

هل تشعر بالجوع الدائم.. ابتعد عن هذه الأطعمة وقيم نفسك

10 آذار / مارس 2020 08:43

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أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن هناك أنواعا معينة من الطعام تزيد من شعور بالجوع بعد تناولها، وأطعمة أخرى تساعد على سد الشهية، أو بمعنى آخر تقلل عدد مرات تناولك للطعام، لأنها تكون صعبة في الهضم.

وأشار التقرير، المنشور عبر موقع "healthline"، أن هناك العديد من الأطعمة التي فور تناولها يزداد لدينا الرغبة في تناول الطعام، وهذا الأمر يكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بزيادة الوزن الشديدة، ولذا عليك التعرف على هذه الأطعمة والتقليل من تناولها حتى لا تتعرض لزيادة الوزن، ومنها:

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن هناك أنواعا معينة من الطعام تزيد من شعور بالجوع بعد تناولها، وأطعمة أخرى تساعد على سد الشهية، أو بمعنى آخر تقلل عدد مرات تناولك للطعام، لأنها تكون صعبة في الهضم.

وأشار التقرير، المنشور عبر موقع "healthline"، أن هناك العديد من الأطعمة التي فور تناولها يزداد لدينا الرغبة في تناول الطعام، وهذا الأمر يكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بزيادة الوزن الشديدة، ولذا عليك التعرف على هذه الأطعمة والتقليل من تناولها حتى لا تتعرض لزيادة الوزن، ومنها:

-البيتي فور والكحك والبسكوت، أطعمة يفضل تناولها العديد من الأشخاص، ولكن حقيقة الأمر أنها تصنع من الدقيق الأبيض وتحتوي أيضا علي نسبة عالية من السكريات، ولذا تناولها يعد من العادات الخاطئة التي تزيد من شعورك بالجوع علي الفور.

-البطاطس المقلية، تعد من الأطعمة التي يفضلها الكثيرون ويسعون لتناولها دائما، ولكن في حقيقة الأمر أنها تحتوي علي سعرات حرارية عالية، وهذا الأمر يتسبب في فقدانها لقيماتها الغذائية، ولذا يمكنك استبدالها بالبطاطس المسلوقة أو المشوية.

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