الاحتلال يعتقل 12 مواطناً خلال مداهمات في الضفة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين، بينهم أسرى محررين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت ثمانية شبان عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، وهم: منور عبد الرحمن بني شمسة وهو أمين سر منطقة شهداء بيتا، ورائد عبد الرحيم داوود، وإبراهيم محمود داود، وحسين عرسان داود، وحسين محمود داود، وجهاد فايز حمايل، وحمدان فايز حمايل، وسيف ضيف الله حمايل.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عورتا جنوبا، واعتقلت الأسير المحرر والباحث عبد السلام عواد، كما داهمت قرية أوصرين واعتلقت الأسير المحرر سامر حمدي مفلح، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشها.

كذلك قام الاحتلال باقتحام بلدة كفر ثلث جنوب مدينة قلقيلية، واعتقال الأسير المحرر علي شواهنة (40 عاما)، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باعتقال حمودة جبارين من بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.