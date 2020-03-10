اعراض ضعف الدورة الدموية فى القدمين



يعانى الكثير من الأشخاص من القدم الباردة، وهى حالة طبية قد تكون علامة على ضعف الدورة الدموية، وهناك أيضًا أعراض ومضاعفات أكثر خطورة يمكن أن تحدث عندما يكون هناك ضعف في الدورة الدموية في القدمين، مثل تجلط الدم والألم المزمن والتورم وعدم الحركة. الشيخوخة والطقس البارد يزيدان من شدة هذه الأعراض، لذلك من المهم بشكل خاص مساعدة كبار السن على تحسين الدورة الدموية في فصل الشتاء .

أعراض ضعف الدورة الدموية في القدمين

على الرغم من أنه من الطبيعي الشعور ببرودة القدمين قليلاً في الشتاء أو الألم بعد فترات طويلة من الوقوف، إلا أنه يجب الانتباه إلى الأعراض المستمرة أو المتكررة ، خاصة في كبار السن الذين يعانون من عوامل الخطر مثل السكري والسمنة والتدخين.

كما تشمل اعراض ضعف الدورة الدموية في القدمين الشعور بوخز أو "دبابيس وإبر"، تورم، تحول لون القدم إلى اللون الأزرق أو الأرجواني، الشعور بألم، ثقل في القدمين، طفح متقشر أو حاك، وقف نمو الشعر على الكاحلين أو القدمين، إعياء.

أسباب ضعف الدورة الدموية في القدمين



العمر: هناك درجة ما من ضعف الدورة الدموية التي لا يمكن تجنبها مع تقدم العمر .

نمط الحياة المستقرة: يتطلب تدفق الدم السليم حركة للحفاظ على صحة القلب وضخه بسلاسة، لذا فإن كبار السن الذين لا يستطيعون التنقل مما يعرضهم لخطر مشاكل الدورة الدموية.

السمنة: إن زيادة الوزن تجبر القلب على العمل بجدية أكبر لضخ الدم ، كما تضع وزنا أكبر على القدمين ، مما يؤثر على الدورة الدموية.

مرض السكري: يمكن أن يسبب مرض السكري التورم وارتفاع ضغط الدم وضعف الدورة الدموية في القدمين، كما يمكن أن يسبب الاعتلال العصبي ، وهو حالة منفصلة مع أعراض مماثلة لضعف الدورة الدموية

تجلط الأوردة العميقة:هي جلطة دموية تتشكل بعمق في الجسم ، وغالبًا في الساق ، مما يمنع أو يمنع تدفق الدم إلى القدمين.

تصلب الشرايين: هو سبب شائع لضعف الدورة الدموية، العديد من الأسباب الأخرى لضعف الدورة الدموية ، مثل السمنة والتدخين ونمط الحياة المستقرة ومرض السكري تزيد من خطر تصلب الشرايين ، مما يجعل هذه الحالة ذات أهمية خاصة للتصدي لها.

التدخين: لا يؤدي التدخين فقط إلى زيادة خطر حدوث حالات صحية أخرى ، مثل الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ، بل إنه يزيد من صعوبة تدفق الدم إلى الشرايين والوصول إلى القدمين بشكل كافٍ.

القصور الوريدي: يمكن أن يحدث القصور الوريدي في أي عمر ولكنه منتشر مع التقدم ​​في العمر بسبب تلف أو ضعف الأوردة.

يتجاهل بعض الأشخاص صحة الدورة الدموية ، لكنه يؤثر على الأعضاء الداخلية بجسم الانسان وقدراتها الحيوية ويزداد أهمية ذلك مع التقدم ​​في العمر، ويجب عدم الانتظار لظهور أعراض أكثر حدة لضعف الدورة الدموية في القدمين ، وبدلاً من يجب اتخاذ خطوة استباقيه بشأن الدورة الدموية .