بلدية دير البلح تنفذ حملة تفتيشية على نقاط بيع الوقود والغاز العشوائية

الوسطى- الرأي

نفدت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، حملة ميدانية مفاجئة للتفتيش عن نقاط توزيع وبيع الغاز العشوائية في أنحاء المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية دير البلح سعيد نصار، أن البلدية قامت بهذه الحملة المفاجئة على هذه العشوائيات لتهديدها أمن وسلامة المواطنين.

وقال نصار، إن البلدية لن تتهاون مع أي عشوائية وستعمل على إغلاقها جميعاً، وذلك حفاظا على حياة المواطنين في مدينة دير البلح، داعية كافة المواطنين في دير البلح عدم التساهل مع أصحاب هذه العشوائيات والتبليغ عنها بأسرع وقت .

وأضاف إنه سيجري الإغلاق الكلي والفوري لكافة نقاط بيع الغاز والوقود العشوائية والمخالفة لشروط السلامة والصحة المهنية والتي تشكل خطراً كبيراً على حياة العاملين بها والمواطنين بجوارها لتحقيق المصلحة العامة .

وأشار نصار إلى انه في اليوم الاول للحملة، تم ضبط 18 نقطة ، كما تم ابلاغ أصحابها بإغلاقها فوراً وإلا ستتخذ البلدية كافة الاجراءات القانونية دون هوادة، مؤكد أن البلدية سوف تستمر في المتابعة والحملة الي اليوم الثلاثاء.

وناشد أهالي دير البلح بالتبليغ عن أي نقاط غاز عشوائية تهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم والاتصال على الرقم المجاني 115 وتلفون رقم 2530026.