الداخلية: معبر رفح مغلق اليوم في كلا الاتجاهين

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن إغلاق معبر رفح البري اليوم الثلاثاء أمام حركة السفر في كلا الاتجاهين.

وقالت الوزارة في بيان، إن المعبر مغلق اليوم بسبب دخول فوج المعتمرين في وقت متأخر من فجر اليوم.