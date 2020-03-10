ويندوز 10 الأقل ضعفا مقارنة بـ Linux وMac OS X وAndroid



كشف تحليل جديد لقاعدة بيانات "الثغرات الوطنية للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا" أنه إذا كان عدد الثغرات الأمنية يدل على قابلية الاستغلال، فيبدو أن نظام Windows 10 أكثر أمانًا من نظام Android أو Mac OS أو Linux، والذي بالنظر إلى نقاط الضعف الموجودة في كل نظام من هذه الأنظمة وذلك بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

فعلى مدار العقد الماضي، كان لدى نظام Debian Linux حوالي 3067 نقطة ضعف تقنية، والتي عرفوها بأنها "خاصية أو تكوين يمكن استغلاله من قبل المهاجمين للوصول إلى شبكة أو مواردها وإساءة استخدامها بشكل غير مصرح به"، أما فى المركز التالي كان أندرويد مع 2563، ثم Linux kernel مع حوالي 2357 نقطة ضعف، و Mac OSX مع 2212.

فيما سجل Windows 10 حوالي 1111 نقطة ضعف فنية فقط، وحتى إذا أضفنا Windows 10 (تم إصداره في عام 2015) إلى Windows 7 (تم إصداره في 2009)، فإن الإجمالي لا يزال أقل بكثير من أندرويد و Debian Linux، وبالطبع لدى مايكروسوفت العديد من المنتجات أكثر من ويندوز، وهذا يعني أن عملاق البرامج لديه أيضًا الكثير من الثغرات الأمنية.

وتتصدر مايكروسوفت القائمة بـ 6814 من الثغرات الأمنية التي تم الإبلاغ عنها والتي تم جمعها على مدار العقد، ولكن لديها 12.9 نقطة ضعف لكل منتج، مقابل 54.4 لجوجل و37.9 لأبل، وبالطبع، لا تروي الأرقام الأولية القصة بأكملها، لأن بعض نقاط الضعف تكون أكثر خطورة من غيرها.

وأظهر ذلك أن برنامج Adobe Acrobat وFlashplayer لم يكن من المستغرب أن يكون البرنامج الأكثر خطورة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويعتقد أن مايكروسوفت Office وInternet Explorer لم يكونا متخلفين عن الركب، ولعل عدم وجود منصات جديدة مثل Chrome أو Windows 10 يظهر أن الشركات أصبحت أفضل في تخفيف الثغرات الأمنية وتعزيز الدفاع بشكل متعمق.

ويشير التقرير أيضًا إلى أنه على الرغم من أن الآلاف من الثغرات التقنية قد تكون مثيرة للقلق، إلا أنه يتم اكتشاف الثغرات الأمنية في المتوسط ​​خلال 197 يومًا وتتضمن 69، ويبدو أن الوجبات السريعة الرئيسية للتحليل تظل موجودة على أحدث إصدار من النظام الأساسي الذي يعرضه البائع الخاص بك وبالطبع تظل مصححة.