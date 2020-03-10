"الصحة" تنفذ إجراءاتها الطبية على المعتمرين العائدين إلى غزة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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10 آذار / مارس 2020 09:13
غزة – الرأي:
نفّذت طواقم وزارة الصحة إجراءاتها الطبية على المعتمرين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري فجر اليوم.
وأكدت الوزارة، على ضرورة التزام المعتمرين بإجراءات الحجر المنزلي حفاظا على سلامتهم وذويهم والمجتمع.
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نعم وبكل تأكيد
لا ، مطلقا لن تتم
لا أدري
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