النيابة العامة تصدر تقريرها لشهر فبراير الماضي

غزة- الرأي

أظهرت النيابة العامة خلال تقريرها لشهر فبراير الماضي 2020 مؤشرات أداء النيابة والتي تم من خلالها التحقيق في

"4992 شكوى"، حفظت من بينها "780 شكوى"، ومنها "369 شكوى" لوقوع الصلح الجزائي مما يسهم بحفظ النسيج المجتمعي ويعزز الاستقرار الاهلي ويحقق الردع العام والخاص.



كما أودعت النيابات الجزئية والكلية خلال فبراير الماضي "1297 قضية" (جناية وجنحة)، لدى محاكم اول درجة.

و ترافعت النيابة العامة خلال الشهر ذاته، أمام درجات المحاكم كافة في "7957 قضية" (جنح، جنايات، كفالات، استئنافات، واستدعاءات أمام المحكمة الإدارية، وقضايا تنفيذ، وقضايا دعاوى حكومة)، وكانت على النحو التالي:

- ترافعت النيابات الجزئية أمام محاكم الصلح في "4343 جنحة"، فيما ترافعت النيابات الكلية أمام محاكم البداية في "1910 جناية" في القضايا والكفالات والأحكام المستأنفة من الجنح.

- ترافعت نيابة الاستئناف والنقض في "842 استئناف وطعن" وطلب أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

- تابعت وترافعت نيابة دعاوى الحكومة في "862" من قضايا الحكومة أمام كافة درجات المحاكم.



إلتزام مجتمعي بالتواصل



وبشأن إلتزام مجتمعي بالتواصل أطلقت النيابة العامة موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة ودشَّنت خدمات إلكترونية للمواطنين والمحامين ، يستفيد منها عشرات آلاف المواطنين، وتمكّنهم من تقديم ومتابعة قضاياهم وطلباتهم ومظالمهم، وتوفر إمكانية تسديد رسوم بعض المعاملات عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي.

كما تم حجز مواعيد مقابلات مع وكلاء النيابة، كما وتتيح الخدمات الإلكترونية تقديم المظالم بكافة درجاتها مجاناً وفق إجراءات نظام الباب المفتوح وتدقيق المظالم.



وحدَّثت موقعها والذي يعتبر نافذة توعوية للمواطن والمجتمع وسبيلاً للتواصل وتبادل الاقتراحات والإنصات للآراء، والإفصاح عن قيم الشفافية، ويكرّس أواصر الثقة مع مؤسسات المجتمع المدني ومكوناته، ويساهم في نشر التوعية القانونية المستدامة بحقوق المواطنين وإسناد حرياتهم ، ويواكب التطور العصري في الشكل والمحتوى، وسهولة التصفح والوصول للمعلومة.

واصل النائب العام ورؤساء النيابات نهجهم في تطبيق سياسة الباب المفتوح لتسهيل اجراءات المواطنين وضمان عدالة الإجراء، وتحقيق النزاهة والشفافية، وإعادة الحقوق لأصحابها وتمت الإجراءات وفق التالي:

كما استقبلت دائرة المظالم بديوان النائب العام واقسام المتابعة في النيابات "431" مظلمة من المواطنين، تم معالجتها حسب الاصول.

و أرسلت اقسام الاستقبال والمتابعة بالنيابات "5450" رسالة نصية قصيرة sms عبر البرنامج الإلكتروني "العدالة الجنائية " ردا على مظالم المواطنين وطلباتهم.

فيما عقد النائب العام ورؤساء النيابات "369" جلسة استماع للمواطنين لحل اشكالياتهم والوقوف على سلامة الاجراءات المتخذة من واقع الملف الجزائي.



دور النيابة في إسناد الاقتصاد الوطني

إلى ذلك عالجت نيابة جرائم الأموال "30" قضية نوعية من قضايا الأموال وجرائم الاحتيال، واتخذت فيها خطوات نوعية للحد منها وردّت الحقوق لأصحابها، حيث بلغت قيمة الأموال المسددة موحدة بعملة الشيكل "5.517.914 خمسة ملايين وخمسمئة وسبعة عشر ألفاً وتسعمئة وأربعة عشر شيكلاً".



ونجحت سياسة "الاستئخارات المدروسة" ونهج النيابة في التوفيق بين حقوق الدائن وظروف المدين، حيث بلغ عدد القضايا الواردة "684 قضية" وكان المسدد منها "409 قضية"، وكان إجمالي قيمة الأموال المسددة مقوّمة بعملة الشيكل "7.340.986 سبع ملايين وثلاثمئة وأربعون ألفاً وتسعمئة وست وثمانون شيكلاً"، وتمت الإجراءات عبر التالي:

أ‌. اعادة جدولة الشيكات بالاتفاق مع الدائن.

ب‌. عقد اتفاق تسوية ومصالحة مع الدائنين.

ت‌. التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لرعاية حلول ودية تحفظ الحقوق وتراعي الظرف العام.