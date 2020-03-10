شوكولاتة "كورونا" ترسم الفرح على وجوه الناس في فرنسا

لم يخطر ببال صانع الحلوى والشوكولاتة الفرنسي "جان فرانسوا بري" أن يكون فيروس كورونا ملهماً له في إبداع نوع جديد من الشوكولاتة التي يتقنها ويتفنن بها، فمن اليوم وخلال زيارة أي شخص لمحله شمال غرب فرنسا ستجد كرات من الشوكولاتة مختلفة الأحجام سوداء غلفت باللوز المشوي.

ويخيل للناظر عند رؤيتها كأنه في مختبر طبي، فيروسات معقدة التركيب يبعث سوادها على الكآبة والخوف تعلوها حبات حمراء لكن طعمها لذيذ حلو المذاق.

يقول صاحب المحل وصانح الحلوى إنه يصنع الشكولاتة البيضاء ثم يغطيها بلون أسود بعدها يضع اللوز الأحمر فوقها.

الفكرة استوحاها صانع الحلوى من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم ويدب الخوف في نفوس مئات الملايين من البشر، فضلا عن أن من يقوم بصنعها يستحدث فكرة جديدة كل فترة وينفرد بها محله، ويضيف أن فكرته المقبلة ستكون شكولاتة تحكي اشكالا كاريكاتورية حول الانتخابات المحلية بفرنسا.