الدفاع المدني في شمال غزة يُنفذ 291 مهمة خلال فبراير

غزة- الرأي

نفذَّت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة 291 مهمة خلال شهر فبراير الماضي من العام 2020م، تنوعت بين مهام إطفاء وإنقاد وإسعاف ودورات تدريبية ومتابعة للمصانع والمنشآت.

وأوضح تقرير إحصائي وصل موقع "الداخلية" نسخة عنه أن مهام الاطفاء بلغت 39 مهمة، بينما نفذت طواقم الانقاذ 7 مهمات انقاد وشملت سحب سيارة واسناد حريق وفتح شقق مغلقة على أطفال.

وأظهر التقرير أن فِرق الاسعاف والطوارئ نفذت 16 مهمة لإنقاذ المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها، فيما نفذ قسم التدريب 28 دورة استهدفت الطلاب والمؤسسات المجتمعية والحكومية.

وأشار إلى أن قسم المتابعة والتفتيش نفذ العديد من 201 جولات تفتيش وجولات أمن وسلامة على المصانع والمنشآت والحرف بمحافظة الشمال.

يذكر أن طواقم الدفاع المدني على مدار الساعة على أهبة الاستعداد لتلبية استغاثت ونداءات المواطنين على الرقم المجاني 102.