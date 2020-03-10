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تنظمها "الشباب والرياضة" بمشاركة (40) فريقاً

"الفرا" و"النجار" يتنافسان على لقب بطولة العائلات في خان يونس

10 آذار / مارس 2020 09:42

"الفرا" و"النجار" يتنافسان على لقب بطولة العائلات في خان يونس

غزة- الرأي

تختتم منافسات بطولة العائلات لخماسيات كرة القدم بمحافظة خان يونس، مساء غد الأربعاء، بلقاء يجمع فريقي عائلة "النجار" و عائلة "الفرا" في المباراة النهائية للبطولة، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بخان يونس.

وتأتي ذلك  بالتعاون مع ملتقى عائلات محافظة خان يونس، وبرعاية من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

وكانت البطولة انطلقت الأسبوع الماضي في صالة الشهيد أبو يوسف النجار، بمشاركة (40) فريقاً من مختلف عائلات محافظة خان يونس، وتميزت المباريات بالإثارة والندية بين الفرق المتنافسة وشهدت أجواءً طيبة بين اللاعبين وإشادة بدور الوزارة والتنظيم المميز للبطولة.
ومن المقرر أن يحضر نهائي البطولة أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير مؤسسة أحباء غزة ماليزيا ووجهاء عائلات خان يونس، ويتقدم الوزارة مكلف مالية للبطل بقيمة (1000)شيكل والوصيف (800) شيكل.

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