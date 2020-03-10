خدمات الطفولة تنظم فعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي

غزة- الرأي

نظمت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، صباح أمس الاثنين، فعالية للنساء حملت عنوان "كل يوم أنت فيه أحلى" بمناسبة يوم المرأة العالمي (8آذار)، وذلك في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة.

وأوضحت المنسقة وسام المدهون من الجمعية، أن الفعالية شملت الحديث عن أهمية التغذية السليمة للمرأة وكيفية الحفاظ على رشاقتها، بالإضافة لتبصيرهم بالأغذية السليمة والصحية التي يستفيد منها جسم الانسان والحفاظ على أجهزته.

من جهته تحدث بلال البايض الأخصائي النفسي والاجتماعي في الجمعية، عن دور المرأة في المجتمع ومدى أهميتها في تنشئة الأجيال، وهي تعد عنصر قيادي له تأثير كبير على مجريات الواقع فهي التي صبرت وتحملت الآلام وجاهدت من أجل بلادها وقدمت الشهداء وأنجبت العلماء.

في ذات السياق، عرضت سحر عودة من خدمات الطفولة، مجموعة من قصص النجاح التي خاضتها النساء الفلسطينيات اللاتي خرجن من رحم المعاناة، سواء على الصعيد المحلي أوالدولي فهن مبدعات في كافة الميادين العلمية والمجتمعية.

وأشارت المدهون، إلى أن فعالية يوم المرأة تأتي ضمن الخطة التي أعدتها الجمعية لعام 2020م، والتي من أبرز أهدافها حماية المرأة وتطوير قدراتها وتثقيفها بشتى المجالات الحياتية، معربةً عن شكرها للمحاضرين والنساء اللاتي التزمنَ بالحضور وتفاعلنَ بشكل ايجابي مع الفقرات المتنوعة، وحرصهنَ على الافادة منها.