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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2437 ) الثلاثاء 10/3/2020

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين.. إصابة جديدة بكورونا ترفع العدد إلى 26

الحكومة تعفي أمهات الأطفال من موظفاتها من الدوام

الرئيس يستقبل اشتية ويشيد بالجهود الجبارة لمواجهة فيروس "كورونا"

أخبار إسرائيلية

بينيت يصادق على مشروع استيطاني يفصل المواصلات بين الفلسطينيين والمستوطنين

الشارع الإسرائيلي والمعارضة يعرقلان جهود غانتس لحكومة مسنودة من العرب

نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته

نتنياهو: إسرائيل ستلزم كل المواطنين العائدين من الخارج بالعزل الذاتي

منها «الحركة لجودة الحكم».. تكثيف المعارضة الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

هآرتس: تلوث الهواء في عطروت تجاوز معايير حماية البيئة

هآرتس: مخاوف إسرائيلية من انتشار كورونا في غزة

اخبار دولية

الاتحـاد الأوروبـي يعلـن تدابيـر جديـدة لاحتـواء «كـورونا»

الطلب على النفط يتجه لأول انكماش منذ 2009 بسبب كورونا

أخبار عربية

محمد العدوان: الفلسطينيون لم ولن يبيعوا أراضيهم لـ «إسرائيل»

السلطات المصرية تغلق معبر رفح في كلا الاتجاهين

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

منع السفر خارج الضفة الغربية بسبب فيروس كورونا

هيئة الأسرى تطالب إدارة سجون الاحتلال بإيجاد البديل بعد منع زيارات المعتقلين

حكايات «كورونا» في المناطق الفلسطينية: تخزين المعلبات والبقوليات في الضفة والكمامات والمطهرات في…

ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ 26… واشتية يتوقع زيادة في العدد ويلمح لإغلاق…

سلطة الطبيعة الإسرائيلية تخرق التزامها وتعود لحرمان الفلسطينيين من العكوب والزعتر والميرامية

الشرق الاوسط

إسرائيل لفصل طرق المستوطنين عن الفلسطينيين

إجراءات فلسطينية معززة بعد تسجيل إصابات جديدة في بيت لحم وطولكرم

الخليج الإماراتية

نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته

الأهرام المصرية

محمد العدوان: الفلسطينيون لم ولن يبيعوا أراضيهم لـ «إسرائيل»

الشروق المصرية

منع السفر خارج الضفة الغربية بسبب فيروس كورونا

إسرائيل توسع سياسة الحجر الصحي لتشمل الوافدين من كل الدول

جلسة محاكمة لوالدة الشهيد نعالوة للنطق بقرار الاستئناف

اعتقال 12 مواطناً بينهم أسرى محررين

فلسطينية من غزة تنشئ مزرعة للفطر المحاري للخلاص من البطالة

غنام تتفقد بيوت الاجداد وتؤمن احتياجاتهم

حملة مساعدات غذائية وعينية من طمون لبيت لحم

محافظة رام الله تغلق المقاهي والمطاعم والأندية الرياضية

فيديو| إغلاق معبر الكرامة أمام المغادرين من الضفة

مواجهات مع الاحتلال في حي الطيرة برام الله

السياح الامريكبن الـ 14 يغادرون بيت لحم

الحياة الجديدة

منيب المصري : اللجنة الأهلية تساند خطة محافظة نابلس لمواجهة فايروس...

أحكام وغرامات مالية بحق 4 أسرى من الضفة

"السلام الآن" تنتقد إقرار طريق عنصري يفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

خطيب الأقصى: الاحتكار حرام والمحتكر جشع

"التغيير والإصلاح" تبحث حادثة حريق النصيرات والحماية من كورونا

الاحتلال يشن اعتقالات واسعة في نابلس

الأجهزة الأمنية تغلق المقاهي في الخليل

غنام: قرار بإغلاق المقاهي والمطاعم والأندية الرياضية في رام الله

وفد من "حماس" يزور عددا من المدن والجامعات الجزائرية

الحكومة تخول شركة منظفات لإنتاج المعقمات لعجز المصانع المختصة

الجامعة الإسلامية تقرر اعتماد التعليم عن بعد والالكتروني خلال الطوارئ

اشتية يدعو للتعامل بإيجابية مع الموظفات بالمؤسسات الحكومية

محافظ نابلس يقرر منع زيارات المرضى بالمشافي والمراكز الصحية

صحيفة: قيادة حماس تعمل من تركيا تنظيميا...واتجاه يدفع لعودة مشعل رئيسا لها

غنام: إغلاق المقاهي والمطاعم والأندية الرياضية بمحافظة رام الله والبيرة اعتبارا من فجر غد

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم يرفع عدد الاصابات إلى" 26"

عرب 48

اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين برام الله

جامعات فلسطينية تُجابه كورونا بنظام التعليم عن بُعد

وكالة وفا

قوات الاحتلال تستولي على ذهب وأموال من طوباس

طوباسي: إسرائيل تضلل العالم بالأوهام

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من كفر ثلث جنوب قلقيلية

"الاتصالات" تدعم خطة طوارئ الحكومة بنصف مليو..

رام الله: الاحتلال يعتقل شابا من حي الطيرة عقب اقتحا..

حدث في مثل هذا اليوم

10 آذار (مارس)

2002م قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمّر مقرّ رئيس السلطة الفلسطينيّة في غزّة.

1993م قام المجاهد محمد أبو جلالة من حركة الجهاد الإسلامي بقتل 4 صهيونيات وإصابة 3 صهاينة آخرين وذلك طعناً بالسكين في مدينة تل أبيب، وتم اعتقاله على إثر ذلك.

1983م إلقاء القبض على مجموعة يهودية متطرفة حاولت ليلا اقتحام الحرم القدسي الشريف من طرفه الجنوبي للاستيطان فيه وكان بعض أفراد المجموعة مدججين بالسلاح ويرتدون الزي العسكري الصهيوني.