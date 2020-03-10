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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2437 ) الثلاثاء 10/3/2020
أخبار فلسطينية
فلسطين.. إصابة جديدة بكورونا ترفع العدد إلى 26
حماس تنتقد النظام السعودي وتصف محاكمة أنصارها بتهم «دعم الإرهاب» بـ «الجائرة»
السلطة الفلسطينية تغلق معبر الكرامة أمام المغادرين
ارتفاع عدد شهداء حادثة النصيرات إلى 14
وفد من "حماس" يختتم جولة بالجزائر لمناهضة (صفقة ترامب)
الحكومة تعفي أمهات الأطفال من موظفاتها من الدوام
السفير طوباسي: إلغاء القرار الأممي بمساواة الصهيونية بالعنصرية
الرئيس يستقبل اشتية ويشيد بالجهود الجبارة لمواجهة فيروس "كورونا"
مجلس الوزراء يوجه رسالة لاهالي قطاع غزة ويتخذ تعليمات وقرارات مهمة بشأن كورونا
أخبار إسرائيلية
بينيت يصادق على مشروع استيطاني يفصل المواصلات بين الفلسطينيين والمستوطنين
الشارع الإسرائيلي والمعارضة يعرقلان جهود غانتس لحكومة مسنودة من العرب
نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته
نتنياهو: إسرائيل ستلزم كل المواطنين العائدين من الخارج بالعزل الذاتي
منها «الحركة لجودة الحكم».. تكثيف المعارضة الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو
2100 من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحجر الصحي بسبب “كورونا”
هآرتس: تلوث الهواء في عطروت تجاوز معايير حماية البيئة
هآرتس: مخاوف إسرائيلية من انتشار كورونا في غزة
اخبار دولية
الاتحـاد الأوروبـي يعلـن تدابيـر جديـدة لاحتـواء «كـورونا»
الحصيلة العالمية لوفيات فيروس كورونا تتجاوز الـ4 آلاف حالة
الطلب على النفط يتجه لأول انكماش منذ 2009 بسبب كورونا
أخبار عربية
محمد العدوان: الفلسطينيون لم ولن يبيعوا أراضيهم لـ «إسرائيل»
السلطات المصرية تغلق معبر رفح في كلا الاتجاهين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
منع السفر خارج الضفة الغربية بسبب فيروس كورونا
هيئة الأسرى تطالب إدارة سجون الاحتلال بإيجاد البديل بعد منع زيارات المعتقلين
حكايات «كورونا» في المناطق الفلسطينية: تخزين المعلبات والبقوليات في الضفة والكمامات والمطهرات في…
ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ 26… واشتية يتوقع زيادة في العدد ويلمح لإغلاق…
سلطة الطبيعة الإسرائيلية تخرق التزامها وتعود لحرمان الفلسطينيين من العكوب والزعتر والميرامية
الشرق الاوسط
إسرائيل لفصل طرق المستوطنين عن الفلسطينيين
إجراءات فلسطينية معززة بعد تسجيل إصابات جديدة في بيت لحم وطولكرم
الخليج الإماراتية
نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته
الأهرام المصرية
محمد العدوان: الفلسطينيون لم ولن يبيعوا أراضيهم لـ «إسرائيل»
الشروق المصرية
منع السفر خارج الضفة الغربية بسبب فيروس كورونا
إسرائيل توسع سياسة الحجر الصحي لتشمل الوافدين من كل الدول
الغد الأردنية
عضو يميني في مجلس بلدية “القدس المحتلة” يوقف مخططات بناء للعرب
إسرائيل تحتاج لمعجزة سياسية للاتفاق على ائتلاف لتشكيل حكومة
في يوم المرأة: الاحتلال يعتقل 16 ألف فلسطينية منذ 1967
الشرق القطرية
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في فلسطين إلى 20
السعودية تحاكم فلسطينيين بتهمة الانتماء لـ"حماس"
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
استشهاد عبد الله محمد الزريعي 25 عاماً متأثراً بإصابته في حادثة النصيرات ليرتفع عدد الشهداء إلى 14
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة شمال الضفة
"الصحة" تفحص المعتمرين العائدين إلى غزة خشية "كورونا"
صادرات غزة الخشبية تزيد (3) ملايين شيقل العام المنصرم
في "يوم المكتبة العربية".. كيف يبدو واقع المكتبات في غزة؟
هيئة حقوقية تُطالب بتوفير مستلزمات الرعاية للأسرى لمواجهة "كورونا"
ذوو معتقلين سياسيين يحملون السلطة المسؤولية عن سلامة أبنائهم
قوات الاحتلال تمنع وصول المزارعين لأراضيهم خلف الجدار
قطر تُزود السلطة بمعدات طبية لمواجهة "كورونا"
القدس المحلية
جلسة محاكمة لوالدة الشهيد نعالوة للنطق بقرار الاستئناف
اعتقال 12 مواطناً بينهم أسرى محررين
فلسطينية من غزة تنشئ مزرعة للفطر المحاري للخلاص من البطالة
غنام تتفقد بيوت الاجداد وتؤمن احتياجاتهم
حملة مساعدات غذائية وعينية من طمون لبيت لحم
محافظة رام الله تغلق المقاهي والمطاعم والأندية الرياضية
فيديو| إغلاق معبر الكرامة أمام المغادرين من الضفة
مواجهات مع الاحتلال في حي الطيرة برام الله
السياح الامريكبن الـ 14 يغادرون بيت لحم
الحياة الجديدة
قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين من نابلس
"الوقائي" يعتقل أحد مروجي الإشاعات شرق بيت لحم
نقابة الصحفيين تعلن عن إنشاء مرصد للتحقق والمهنية الإعلامية
كورونا يدخل العشرات من الهيئات الادارية والتعليمية بالقدس في حجر صحي
الأيام
إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم يرفع العدد في فلسطين إلى 26
»"طوارئ كورونا".. مزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير المشددة في المحافظات
»الانتخابات الثالثة زادت حدة الفوضى السياسية في إسرائيل
منيب المصري : اللجنة الأهلية تساند خطة محافظة نابلس لمواجهة فايروس...
» محافظة رام الله والبيرة تقرر إغلاق المقاهي والمطاعم...
وكالة صفا
أحكام وغرامات مالية بحق 4 أسرى من الضفة
"السلام الآن" تنتقد إقرار طريق عنصري يفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين
خطيب الأقصى: الاحتكار حرام والمحتكر جشع
"التغيير والإصلاح" تبحث حادثة حريق النصيرات والحماية من كورونا
الاحتلال يشن اعتقالات واسعة في نابلس
الأجهزة الأمنية تغلق المقاهي في الخليل
غنام: قرار بإغلاق المقاهي والمطاعم والأندية الرياضية في رام الله
وفد من "حماس" يزور عددا من المدن والجامعات الجزائرية
الحكومة تخول شركة منظفات لإنتاج المعقمات لعجز المصانع المختصة
الجامعة الإسلامية تقرر اعتماد التعليم عن بعد والالكتروني خلال الطوارئ
اشتية يدعو للتعامل بإيجابية مع الموظفات بالمؤسسات الحكومية
محافظ نابلس يقرر منع زيارات المرضى بالمشافي والمراكز الصحية
وكالة الرأي الفلسطينية
الداخلية: معبر رفح مغلق اليوم في كلا الاتجاهين
الاحتلال يعتقل 12 مواطناً خلال مداهمات في الضفة
التعليم تنفي ما يتم تداوله حول المرحلة التعليمية المقبلة
الصحة: 26 إصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين
تقرير التعليم الإلكتروني .. وسيلة بديلة في الأزمات والطوارئ
صور بلدية ديرالبلح لـ"الرأي": إجراءات حازمة لضبط كافة الحرف
"الفرا" و"النجار" يتنافسان على لقب بطولة العائلات في خان يونس
فلسطين اليوم
لماذا تخشى "إسرائيل" انتشار كورونا في قطاع غزة..؟
رابط .. الشباب والرياضة تعلن عن التسجيل للمقبلين على الزواج
ارتفاع إصابات كورونا في دولة الاحتلال إلى 50 حالة
غزة: بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام 2019-2020
سما نيوز
صحيفة: قيادة حماس تعمل من تركيا تنظيميا...واتجاه يدفع لعودة مشعل رئيسا لها
غنام: إغلاق المقاهي والمطاعم والأندية الرياضية بمحافظة رام الله والبيرة اعتبارا من فجر غد
نقابة الصحفيين تعلن عن إنشاء مرصد للتحقق والمهنية الإعلامية
رام الله: مستوطنون يقتحمون حي الطيرة بحماية قوات الاحتلال
محافظ بيت لحم يقرر تمديد إغلاق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية
محافظ سلطة النقد يصدر تعليمات للقطاع المصرفي بشأن أزمة فايروس كورونا
برلماني إيراني : فيروس جديد قاتل غير كورونا يضرب بلدنا ويتهم أمريكا بالوقوف وراءه
تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم يرفع عدد الاصابات إلى" 26"
عرب 48
اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين برام الله
جامعات فلسطينية تُجابه كورونا بنظام التعليم عن بُعد
وكالة وفا
قوات الاحتلال تستولي على ذهب وأموال من طوباس
طوباسي: إسرائيل تضلل العالم بالأوهام
الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من كفر ثلث جنوب قلقيلية
"الاتصالات" تدعم خطة طوارئ الحكومة بنصف مليو..
رام الله: الاحتلال يعتقل شابا من حي الطيرة عقب اقتحا..
حدث في مثل هذا اليوم
- 10 آذار (مارس)
- 2002م قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمّر مقرّ رئيس السلطة الفلسطينيّة في غزّة.
- 1993م قام المجاهد محمد أبو جلالة من حركة الجهاد الإسلامي بقتل 4 صهيونيات وإصابة 3 صهاينة آخرين وذلك طعناً بالسكين في مدينة تل أبيب، وتم اعتقاله على إثر ذلك.
- 1983م إلقاء القبض على مجموعة يهودية متطرفة حاولت ليلا اقتحام الحرم القدسي الشريف من طرفه الجنوبي للاستيطان فيه وكان بعض أفراد المجموعة مدججين بالسلاح ويرتدون الزي العسكري الصهيوني.
- 1948م مجلس العموم البريطاني يصوت على إنهاء الانتداب على فلسطين اعتبارا من 15/05/1948م.