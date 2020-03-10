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"العمل "تشارك في ورشة عمل لمناقشة مشاريع الشباب والخريجين

10 آذار / مارس 2020 10:14

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غزة-الرأي

شاركت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتدريب المهني ممثلةً بمدير دائرة التوجيه والإرشاد المهني م. مجدي أبو غالي ، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية الشريكة بورشة عمل بمقر جمعية عائشة لحماية المرأة والطفل .
حيث هدفت الورشة إلى مناقشة تنفيذ إحدى مشاريع فئة الشابات وخاصة خريجي قسم الخياطة بمراكز التدريب المهني والكليات المهنية.
وخلال الاجتماع ناقش أبوغالي المعايير الخاصة بقبول هذه الفئة، وكيفية فحص أسماء المستفيدين من خلال برنامج سوق العمل الفلسطيني للتأكد من صحة البيانات الخاصة بهم ،لضمان حقوقهم العمالية حسب قانون العمل الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة التأمين عليهم من قِبل المصانع وكيفية تدريبهم ودمجهم بسوق العمل الفلسطيني .
 

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