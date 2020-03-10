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"الشباب والرياضة" تعقد اجتماعا لفرز وتدقيق طلبات تمويل المشاريع الريادية

10 آذار / مارس 2020 10:30

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غزة-الرأي

شرعت وزارة الشباب والرياضة في فرز وتدقيق طلبات تمويل المشاريع الريادية الممولة من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، ، وذلك في مقر صندوق دعم الشباب بمجمع فلسطين الرياضي بغزة، وترأس الاجتماع عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب رئيس لجنة تقييم المشاريع، وبحضور كل من أعضاء اللجنة غسان محيسن وبهاء الدين السر ومحمود شيخ العيد ومن صندوق دعم الشباب محمد أبو حسنين ووائل حشيش.
وأوضح عصام الهبيل رئيس لجنة تقييم المشاريع أن صندوق دعم الشباب استقبل 406 طلبا مكتمل البيانات، ستخضع للفرز والتقييم من خلال لجان متخصصة، وبحضور ممثل عن المؤسسة الراعية وممثل عن وزارة العمل، مشيراً  إلى أن المشاريع تنوعت بين "زراعي-حرفي-تكنولوجي-تجاري"، بعد اكتمال عملية فرز كافة الطلبات .

وأضاف أن لجنة التقييم ستعقد اجتماعا صباح اليوم لمناقشة كافة الإجراءات والمعايير والبدء في اختيار المشاريع الفائزة من خلال مسابقة لأفضل المرشحين ستبث في حلقات متلفزة غزة عبر فضائية الأقصى.
وأكد أن الهدف من هذه المشاريع تقديم قصص نجاح للشباب وبناء بيئة صلبة لاعتماد الشباب على أنفسهم والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة والبطالة والحصار المفروض على محافظات غزة.

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