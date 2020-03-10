أوقاف غزة تشارك في ورشة عمل حول تنظيم المقابر

غزة- الرأي

شارك مدير أوقاف غزة د. محمد سالم، في ورشة عمل نظمها مركز فلسطين للدراسات القانونية بعنوان "تنظيم المقابر نحو إطار تشريعي جامع"، وذلك في إطار اهتمام المديرية بملف المقابر وبحث الحلول التي تنظم عملها وآليات الدفن فيها.

وبين سالم إجراءات وزارة الأوقاف للنهوض بالمقابر ومشاركة المجتمع المحلي لإبراز المقابر بالصورة التي تحافظ على حرمتها وكرامة أهلها، مؤكداً استعداد الأوقاف للتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية من أجل الحفاظ علي عليها.

وأوضح مدير أوقاف غزة، أن وزارة الأوقاف شكلت لجنة فنية لمتابعة ملف المقابر لوضع خطة اجرائية لتأهيلها وتنظيفها.