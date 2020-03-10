وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحطمون النصب التذكاري للشهيد زياد أبو عين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تلتقي بالمستشار القانوني لجامعة الإسراء وكالة الرأي الفلسطينية الموقف الشرعي من إجراءات الأمان لمواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تعقد اجتماعا لفرز وتدقيق طلبات تمويل المشاريع الريادية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: إجراءاتنا مستمرة لمواجهة "كورونا" على كافة المستويات وكالة الرأي الفلسطينية "العمل "تشارك في ورشة عمل لمناقشة مشاريع الشباب والخريجين وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2437 ) الثلاثاء 10/3/2020 وكالة الرأي الفلسطينية خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام عن شهر مارس وكالة الرأي الفلسطينية خدمات الطفولة تنظم فعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي وكالة الرأي الفلسطينية "الفرا" و"النجار" يتنافسان على لقب بطولة العائلات في خان يونس
أخبار » الأخبار الحكومية

الزكاة بالأوقاف توزع سلال خضار علي 2500 اسرة متعففة في قطاع غزة

10 آذار / مارس 2020 10:55

الزكاة بالأوقاف توزع سلال خضار علي 2500 اسرة متعففة في قطاع غزة
الزكاة بالأوقاف توزع سلال خضار علي 2500 اسرة متعففة في قطاع غزة

غزة- الرأي

وزعت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية،  سلال خضار علي 2500 اسرة متعففة من مختلف محافظات غزة وذلك بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية.

وأوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. اسامة اسليم، أن كل سلة تحتوي على 13 صنف من الخضار، مؤكدا ان ادارته لن تدخر جهدا في سبيل التخفيف ولو القليل عن كاهل تلك الاسر الفقيرة.

وبين اسليم أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الانسانية والخدماتية التي تقدمها الزكاة للأسر المتعففة، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة الذي يعاني حالة اقتصادية صعبة بفعل الحصار المفروض عليه.

وشكر اسليم مجموعة عطاء التطوعية علي دعمها المتواصل ، سائلا الله عز وجل ان يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام عن شهر مارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟