الزكاة بالأوقاف توزع سلال خضار علي 2500 اسرة متعففة في قطاع غزة

غزة- الرأي

وزعت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، سلال خضار علي 2500 اسرة متعففة من مختلف محافظات غزة وذلك بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية.

وأوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. اسامة اسليم، أن كل سلة تحتوي على 13 صنف من الخضار، مؤكدا ان ادارته لن تدخر جهدا في سبيل التخفيف ولو القليل عن كاهل تلك الاسر الفقيرة.

وبين اسليم أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الانسانية والخدماتية التي تقدمها الزكاة للأسر المتعففة، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة الذي يعاني حالة اقتصادية صعبة بفعل الحصار المفروض عليه.

وشكر اسليم مجموعة عطاء التطوعية علي دعمها المتواصل ، سائلا الله عز وجل ان يكون ذلك في ميزان حسناتهم.