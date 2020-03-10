مستوطنون يقطعون أشجار كرمة جنوب بيت لحم

أقدم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على تقطيع أشجار كرمة، من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن المستوطنين قطعوا عددا من أشجار الكرمة في منطقة فاغور، المحاطة بمستوطنات "دانيال" و"اليعازر" و"أفرات" المقامة على أراضي المواطنين، وتعود ملكيتها للمواطن عبد السلام أحمد السير .

وحذر من خطورة استغلال المستوطنين لحالة الطوارئ المعلنة، والتزام المواطنين بيوتهم، للاستيلاء على أراضيهم.

يشار إلى أن المستوطنين، قاموا خلال الأسبوعين الماضيين، باقتلاع نحو 800 شجرة من بلدة الخضر، و400 شتلة في وادي فوكين أمس الإثنينمس.