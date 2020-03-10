الصحة تطلق حملة للوقاية من فيروس كورونا*

غزة-الرأي

اطلقت دائرة التثقيف وتعزيز الصحة بوزارة الصحة حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

بدورها، أوضحت أ. بشرى عودة الاخصائية الاجتماعية أن الحملة تهدف لتوعية الجمهور بماهية فيروس كورونا المستجد وفترة حضانته وأعراض الاصابة به،ووسائل انتقال الفيروس، وكيفية الوقاية منه،وتقديم الإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة به.

وأكدت على ضرورة الاتصال على رقم 103 التابع لوزارة الصحة في حالة وجود أي شخص تظهر عليه أعراض المرض متصاحبة مع ضيق او سرعة في التنفس .

وقدمت أ.عبير اسماعيل الأخصائية الصحية عدد من النصائح الوقائية والتي من أهمها غسل اليدين ،الامتناع عن مشاركة الادوات الشخصية الخاصة، وضرورة تغطية الانف والفم عند العطس او السعال وتأكيد على تهويةالمنازل الى جانب تعزيز الغذاء الصحي بتناول فيتامين C وفيتامين D والزنك وأخذ القسط الكافي من النوم لتقوية جهاز المناعة وخاصة السيدات الحومل والاطفال وكبار السن والمرضى المزمنين