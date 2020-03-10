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"الزراعة "جولات تفقدية لمتابعة كيفية عرض اللحوم والمجمدات في الأسواق

10 آذار / مارس 2020 11:38

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غزة-الرأي

واصلت اللجنة المشتركة والمكونة من ( مديرية زراعة وبيطرة شمال غزة،و بلدية جباليا، ووزارتي الصحة والاقتصاد ومباحث التموين ) جولاتها التفقدية في أسواق محافظة الشمال، وذلك لمتابعة كيفية عرض اللحوم الطازجة والمجمدات والدواجن، ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وقد تم التشديد على ضبط طرق العرض للحوم الطازجة، والمجمدات وضبط سلامتها والحفاظ على جودتها حماية لصحة المستهلك، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه المستهلك.

وقد تم خلال الجولة ضبط بعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات ، حيث تم التعامل معها وفق الانظمة والقوانين المعمول بها.
بدوره، اكد د. نائل السعدي مدير بيطرة شمال غزة على اهمية تطبيق الآليات السليمة لحفظ اللحوم الطازجة، والمجمدة ولحوم الدواجن حرصا على سلامة المواطنين، وضرورة عرضها وفق الاسس والمعايير التي لا تفسد من جودتها.

ولفت إلى أن الطواقم البيطرية تبذل جهودا وفيرة للحفاظ على صحة الحيوانات ومتابعتها الدورية لأسواق اللحوم والمذابح، مؤكده استمرار حملاتها دون توقف.


من جهته، اشاد م. أدهم البسيوني مدير زراعة شمال غزة على بتكاثف الجهود واستمرارها لردع كل من تسّول له نفسه بالأضرار بصحة المستهلك من خلال استخدام طرق خاطئة في التعامل مع المنتجات، مؤكدا على تشجيعه للتجار الملتزمين بالطرق الصحيحة حاثاً الجهات المعنية كافة على استمرار في اجراء هذه الجولات الرقابية وتكثيفها.


من ناحيته ،رحب المواطنين بجهود اللجنة الحثيثة التي تعمل على ضمان صحة المستهلك، وتقديم أفضل وأجود السلع والمنتجات للمواطنين.
 

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