"إسرائيل" تدرس إمكانية السماح لآلاف العمال الفلسطينيين المبيت فيها

تدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إمكانية السماح لعشرات الآلاف العمال الفلسطينيين المبيت في "إسرائيل" كي يكون من الممكن فرض طوق شامل على مناطق السلطة الفلسطينية، خوفًا من انتشار فيروس كورونا دون المساس بالاقتصاد الإسرائيلي.

وقالت قناة كان العبرية، إنه بحسب الاقتراح الذي بلورته الوزارات المعنية، يخضع هؤلاء العمال لفحوصات، ومن سيتضح أنه لا يحمل الفيروس يسمح له بالمبيت لدى مشغليه أو في مكان أخر سيخصص لذلك.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الاحتلال يسمح بدخول خمسة وستون ألف عامل للعمل في مجال البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.