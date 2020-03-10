"العبادلة" يؤكد على تطبيق سياسات واجراءات بوحدات الغسيل الكلوي

غزة-الرأي- نهى مسلم

أكد د.رامى العبادلة مدير مكافحة العدوى في وزارة الصحة، على وضع عدة سياسات و اجراءات و سياسات للتعامل مع الحالات في وحدات الغسيل الكلوى داخل المستشفيات بهدف الحد من انتشار العدوى داخل وحدات الغسيل الكلوي.

و عزا د.العبادلة سبب وضع عدة اجراءات في أقسام الغسيل الكلوى أن مرضى الكلى من الحالات المصنفة ذات المناعة الضعيفة ، وللحد من مخاطر انتقال العدوى بين مرضى الغسيل الكلوي عند قدوم حالات مرضية تعاني من الاصابة بامراض تنفسية وقد ينتج عنها انتشار الفيروس في المكان أو تنتقل العدوى الى الطواقم الطبية والمرضى الاخرين، سواء عن طريق التلامس للاسطح الملوثة او عن طريق الرذاذ.

وشدد على ضرورة الالتزام الصارم بتوصيات مكافحة العدوى و المراقبة الدقيقة لكافة الاجراءات التي قد تؤدي الى انتشار الاوبئة داخل وحدات الغسيل الكلوي . موضحاً أن أبرز تلك الاجراءات الوقائية تعريف مرض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه لمرضى الغسيل الكلوي،وشرح مخاطر فيروس كورونا للمرضى الى جانب تدريب المرضى على طرق غسل وتطهير الايدي،وحث المرضى على النظافة الشخصية،بالاضافة الى منح المرضى كمامات طبية جراحية لارتدائها اثناء التنقل من والى قسم الغسيل الكلوي.

و أشار الى تفعيل الفرز التنفسي للحالات المترددة على وحدات الغسيل الكلوي وذلك من خلال وضع مكتب عند مدخل وحدة الغسيل الكلوي، يجلس خلفه حكيم مدرب، يستطيع فرز الحالات التي تعاني من أعراض التهابات الجهاز التنفسي تشبه اعراض الانفلونزا.

و قال أنه في حال كانت المسافة الفاصلة بين المكتب والمريض أكثر من متر لا يوجد داعي لارتداء اي واقيات شخصية من قبل الحكيم المشرف على عملية الفرز، اما اذا كانت المسافة اقل من متر فيجب عليه ارتداء كمامة جراحية.

و أضاف:"يجب على المسؤول عن الفرز عند ملاحظته لأي مريض يعاني من أعراض تشبه اعراض الانفلونزا، اعطاء المريض كمامة جراحية، وتوجيهه الى المكان المخصص لانتظار مثل هذه الحالات،مشددا على المحافظة دائما على تطهير الايدي.

وقال د.العبادلة أنه يجب الكشف والتعامل مع الحالات التي تظهر عليها أعراض التهابات تنفسية تشبه الانفلونزا، مشددا على ارتداء الطبيب والممرض الذين يتعاملون مع هذه الحالات، للكفات طبية، والمريول طبي، الكمامة طبية جراحية، وواقي للعينين (نظارة طبية/ واقي للوجه).

و أوضح أنه سيتم تخصيص مكان للغسيل الكلوي للحالات التي تعاني من اعراض التهابات تنفسية، مفصولة عن باقي الحالات و يكون هناك حاجز مادي يفصل بين هذه الماكينات،ويتم استدعاء المريض من مكان الانتظار المخصص الى ماكينات الغسيل المخصصة.

ودعا مقدمي الخدمة الصحية الى خلع الكفات الطبية بسلة المهملات بجوار كرسي المريض المخصص للغسيل الكلوي،وتطهير الايدي بالمطهر الكحولي قبل مغادرة المكان،بالاضافة الى خلع الكمامة الطبية بطريقة صحيحة خارج خارج الستائر المحيطة بمنطقة المريض.

وبين د.العبادلة أن الحالات المشتبه بها باصابتهم بالانفلونزا او بفيروس كورونا تصاب بحرارة مرتفعة اكثر من 38 درجة مصاحبة لثلاثة أعراض كالسعال الجاف (كحة جافة) ،و صعوبة في التنفس والام في الصدر،والام في المفاصل والعضلات،وصداع شديد،واسهال او قيء،واحتقان في الحلق.

و أوضح د.العبادلة أنه يتم معاينة الحالة من قبل استشاري الباطنة او الصدرية، والتأكد من الاعراض الظاهرة على المريض،وفي حال اعتماد الاستشاري للاعراض وبأن المريض مشتبه باصابته بفيروس كورونا، يتم اجراء الغسيل الكلوي للمريض والتواصل مع اصحاب العلاقة لحين نقلها الى المستشفى الميداني.