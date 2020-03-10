الصحة تضع عدة تدابير وقائية للتعامل مع المحاليل و الدم و مشتقاته

غزة-الرأي- نهى مسلم

شدد د.رامى العبادلة مدير مكافحة العدوى على تطهير مكان التوصيل بالكانيولا بقطعة شاش مبللة بكحول و فركها لمدة خمس ثواني قبل التوصيل بأكياس الدم او المحاليل ،يجب ارتداء قفازات نظيفة في حالة التوصيل بالكانيولا .

و على صعيد نقل الدم و مشتقاته أوضح د.العبادلة أنه عند نقل دم للمريض أو مشتقاته يجب أن لا تتجاوز فترة نقل الدم و مشتقاته مدة 4 ساعات ، وإلقاء أكياس الدم و جهاز المحلول و الوصلة في سلة النفايات بعد فصلها من المريض و عند الحاجة لتركيب أكثر من كيس دم بشكل متتالي يمكن استخدام نفس الوصلة .

و قال أنه يجب استعمال كانيولا مخصصة فقط لتركيب الدم و مشتقاته و إزالتها بعد الانتهاء من عملية النقل ، و المحافظة على استمرارية إغلاق مخارج القسطرة المركزية من خلال سدة للفتحات .

و بين أن أقصى مدة لأكياس المحاليل العادية مثل المحلول الملحي أو السكر و الوصلات الوريدية 72 ساعة ،ولا يوجد داعي لتغيير وصلة المحلول مع كل مرة يتم استبدال المحلول ،لان عملية استبدال وصلات المحلول باستمرار تزيد من معدل حدوث العدوى .

وأضاف :"يجب أن تكون فوهة المحاليل مغلقة بواسطة غطاء مطاطي ،و تطهيرها بقطعة قطن مبللة بكحول 70% و فركها لمدة خمس ثواني قبل توصيلها بجهاز المحلول ،مشددا على أنه يمنع وخز أكياس المحلول من الخارج بأي حال من الأحوال ،وعند إضافة أي أدوية لأكياس المحلول فقط عن طريق الفتحة المطاطية عند فوهة المحلول ،الى جانب منع استخدام أكياس المحلول التي لا تحتوي على قطعة مطاطية عند الفوهة.

و أكد على توفير كانيولا مخصصة للأغذية الوريدية،حيث تعتبر الأغذية الوريدية من أكثر الأسباب لانتقال البكتيريا للدم و انه يمثل بيئة مناسبة لتكاثر الميكروبات،وأن لا تزيد مدة توصيل Intralipid بالمريض عن 12 ساعة كحد أقصى ،و يجب إزالة العبوة أو الكيس مع وصلة المحلول خلال المدة المحددة ،وأن لا تزيد مدة توصيل Aminosol بالمريض عن 24 ساعة كحد أقصى و يجب إزالة العبوة و جهاز المحلول خلال الفترة المحددة .

و أشار الى أن خليط محضر من ( Intralipid ،Aminosol ،glucose ) يجب ألا تزيد مدة توصيله بالمريض عن 24 ساعة و لا تزيد الفترة من لحظة التحضير عن 24 ساعة و يجب إزالة كيس التغذية و جهاز المحلول خلال الفترة المحددة .

و تطرق د.العبادلة الى آليات جمع ونقل عينات المختبر المركزي بحيث يجب على مقدمة الخدمة الصحية ارتداء الواقيات الشخصية التالية أثناء أخذ العينة ( مريول طبي، كفات نظيفة، كمامة طبية عالية الكفاءة (N95))،و أخذ العينة بواسطة الادوات والعبوات والانانبيب المخصصة لهذا الفحص، ومن ثم توضع في كيس نايلون يحكم اغلاقه أو داخل عبوة بلاستيكية اضافية محكمة الاغلاق (مثل علب حفظ الاغذية)، ويكتب عليها من الخارج كافة البيانات الخاصة بالمريض ونوع العينة وتسلم للمختبر داخل المستشفى،ويقوم المختبر بارسال العينة بعد وضعها في حاظة الثلج (الثلاجة المخصصة لنقل العينات) الى المختبر المركزي في عيادة الرمال.