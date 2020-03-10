تربية الوسطى تبدأ تحكيم المرحلة الأولى من مسابقة التميز المخبري 2020

غزة-الرأي

بدأت مديرية التربية والتعليم بالوسطى – قسم التقنيات التربوية بتحكيم المرحلة الأولى من مسابقة التميز المخبري للعام 2020 بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ورئيس لجنة التحكيم مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ولجنة تحكيم المسابقة رئيس قسم التقنيات أحمد أبو سويرح ومشرف المختبرات العلمية محمد أصلان ومشرف مبحث الفيزياء هشام حمدان.

بدوره، تحدث مدير التربية والتعليم عن أهمية هذه المسابقة وغيرها من المسابقات والأنشطة التي تهدف الى تفعيل المختبر العلمي بالمدرسة واستغلاله من قبل المعلمين والطلاب بمساعدة قيمي المختبرات لشرح الدروس النظرية وتطبيق التجارب والمعادلات.

وأكد الحاج على حرص وزارة التربية والتعليم ومديرية الوسطى على توفير كافة المستلزمات الفنية والمخبرية التي تحتاجها المختبرات للقيام بدورها الفعال داخل المدرسة.

من جانبه ،أوضح رئيس قسم التقنيات أهمية هذه المسابقة في تحفيز الميدان التربوي نحو الأداء المميز والعمل على تعزيز ثقافة التميز في العمل المخبري وتشجيع المبادرات والابداع المخبري من قبل المعلمين والطلبة، وأضاف أبو سويرح أن المسابقة تستمر لمدة خمسة أيام لتقييم سجلات المختبر العلمي وملف الإنجاز الخاص بالمختبر للمدارس التي بها صفوف (7- 8- 9) .

ومسابقة التميز المخبري هي مسابقة جديدة تطلقها الإدارة العامة للتقنيات التربوية بوزارة التربية والتعليم العالي للعام 2020م بهدف تنمية المهارات الأدائية لدى الطلبة من خلال تعزيز استراتيجية العلم بالتجريب وتستهدف مدارس المرحلة العليا.