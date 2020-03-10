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"الزراعة": إتلاف عدد 2460 بيض مخصب لاحم مخالف للمواصفات

10 آذار / مارس 2020 12:11

"الزراعة": إتلاف عدد 2460 بيض مخصب لاحم مخالف للمواصفات

غزة- الرأي

أتلفت الطواقم الفنية بوزارة الزراعةK بالتعاون مع ادارة معبر "كرم أبو سالم"،( 2460 ) ( بيضة فقس لاحم مخصب مخالفة لمعاير الجودة المعتمدة من قبل الوزارة ولعدم الالتزام بمعايير الاستيراد التي وضعتها الزراعة،ويأتي ذلك بعد ان قامت الزراعة الأسبوع الماضي بإتلاف (108)ألف بيضة الأسبوع الماضي في احد الفقاسات بمدينة غزة.
وأفادت الطواقم الفنية العاملة بالمعبر ضمن المتابعة اليومية لتفتيش كافة البضائع الواردة عبر معبر كرم ابو سالم
وحذرت الوزارة التجار وأصحاب الفقاسات من إدخال أي نوع من البيض مصاب وأنها ستتخذ اجراءات ضد المستوردين، مشيرة الى أن خطواتها تأتي تفاديا لأي أمراض أو أخطار محتملة.

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