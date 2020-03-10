بلدية خان يونس تطبيق نظام البحث الالكتروني للكتب والمراجع بالمكتبة العامة

غزة-الرأي

استكملت الطواقم المتخصصة في بلدية خان يونس متطلبات تشغيل برنامج البحث الإلكتروني للكتب والمراجع في المكتبة العامة، حيث تمت الفهرسة الإلكترونية لبيانات حوالي (11.000) كتاب ومرجع متوفر في المكتبة حسب تصنيف ديوي العشري، كما تم تفعيل خدمة البحث الإلكتروني عن الكتب والدوريات المتوفرة في المكتبة من خلال الموقع الالكتروني للبلدية.

من جانب آخر ،تواصل البلدية جهودها للانتهاء من متطلبات تشغيل برنامج الاستعارة الالكتروني للكتب والمراجع أيضاً، حيث يستمر العمل في وضع ملصقات الشفرات الخيطية اللازمة لعمل جهاز قارئ العلامة التجارية "الباركود Barcode Reader" على جميع الكتب والدوريات التي تم إدخال بياناتها إلكترونياً، مع حفظ حقوق المؤلفين ودور النشر، وذلك ليصبح كلُ من البحث والاستعارة بالمكتبة العامة التابعة للبلدية الكترونياً.

وأكد مسؤول الأنشطة الثقافية في البلدية د. مروان المصري أن برنامج البحث والاستعارة الإلكترونية يعد نقلة نوعية في خدمات البلدية الثقافية، لتواكب التوجهات الحديثة المتمثلة بالتوجه نحو المكتبات الرّقمية التي برزت كمنتوج لحركة "الرقمنة" التي طغت على أنشطة مرافق المعلومات.

وأعتبر أن المكتبات الرّقمية مطلب مهم وضروري للثقافة والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب كونها تمثل قيمة وطنية تعكس الحرص على حفظ وصيانة التراث الفكري والثقافي بأشكاله وأنواعه المختلفة، مؤكداً على أن البلدية حرصت على استشارة المتخصصين في مراحل تصميم البرنامج وفي عمليات الضبط الببليوجرافي.