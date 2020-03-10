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الصحة توصي المواطنين تجنب التجمهر والتواجد في الأماكن المزدحمة

10 آذار / مارس 2020 12:35

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غزة-الرأي

أوصى مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة د. رامي العبادلة المواطنين بتجنب التجمهر والتواجد في الأماكن المزدحمة، وذلك ضمن اجراءات الوقاية وحماية المجتمع من فايروس كورونا المستجد.

وأكد د. العبادلة الى التجاوب والتعاطي الايجابي مع كافة الاجراءات التي تعلن عنها وزارة الصحة من بينها التزام العائدين الى غزة وخاصة المعتمرين بالحجر المنزلي مدة (14) يوم من عودتهم، داعيا كبار السن وذوي المناعة الضعيفة إلى الحد من الحركة والتزامهم طرق الوقاية السليمة، إضافة الى عدم المصافحة بالتقبيل والعناق وعدم استخدام الأغراض الشخصية لشخص آخر.

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